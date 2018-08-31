МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Всемирный список объектов особой туристской привлекательности пополнился двумя российскими городами – Суздалем и Гороховцом. О том, что туристам стоит обязательно посмотреть в этих городах и как до них добраться, — в материале РИА Новости.
Тур выходного дня
На площади в 15 квадратных километров в Суздале — много исторических памятников, некоторые из них входят в Список ЮНЕСКО: это один из главных в России древнерусских городов-музеев, которому почти тысяча лет.
Гороховец в этом году отметил свое 850-летие. Он знаменит не только храмами и монастырями, но и палатами XVII века, а также деревянными избами, украшенными изразцами и резьбой.
Оба города находятся во Владимирской области и прекрасно подходят для тура выходного дня. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Гороховца занимает около пяти часов. На Суздаль может понадобиться чуть больше времени.
Как добраться
Суздаль находится в 230 километрах от Москвы. Добраться до него можно несколькими способами.
На автобусе от станции метро Щелковская. Время в пути – около четырех часов, стоимость билета 600 рублей, при его покупке необходим паспорт. Автовокзал Суздаля расположен на окраине города. Поездка в центр города на такси обойдется в 200 рублей.
На электричке или поезде до Владимира, далее — на автобусе до Суздаля. Электрички и поезда отправляются с Курского вокзала. Время в пути – от 1,5 до 4 часов, цена билета зависит от типа поезда и составляет от 300 до 2 000 рублей. Во Владимире железнодорожный вокзал и автовокзал находятся на одной площади. Автобусы до Суздаля отправляются каждые полчаса. Поездка занимает менее часа, цена билета – 108 рублей.
На автомобиле. Нужно ехать по трассе М-7 (Москва — Нижний Новгород) до Владимира, а затем повернуть на север, на Суздаль, и проехать еще около 30 км.
Расстояние от Москвы до Гороховца 346 км. Добраться до него можно также несколькими способами.
На автобусе от станций метро Щелковская или ВДНХ. Время в пути 5-6 часов, стоимость билета — от 700 до 940 рублей. При его покупке необходим паспорт.
На поезде с Курского вокзала, следующем в Нижний Новгород. Время в пути на "Ласточке" – чуть больше трех часов. Цена билета – 650-850 рублей.
На автомобиле. Нужно ехать по трассе М-7 (Москва — Нижний Новгород). Время в пути – около четырех часов.
Где остановиться
В прошлом году Суздаль посетили 1,7 миллиона туристов, поток не иссякает круглый год. Гостиниц, апартаментов, гостевых домов очень много.
Даже на ближайшие выходные системы бронирования предлагают более 150 вариантов размещения. Стоимость — от 1000 рублей за ночь за двоих человек.
В Гороховце на ближайшие выходные системы бронирования предлагают всего 12 вариантов размещения, но также есть из чего выбрать. Номер на двоих в колоритных гостевых домах или в гостинице 4* стоит примерно 2 500-3 000 рублей.
Памятник Золотому кольцу
В Суздале около 40 церквей и монастырей. Свято-Покровский женский монастырь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он славится Покровским собором, Шатровой колокольней, Святыми воротами с Благовещенской надвратной церковью и Зачатьевской трапезной церковью. А еще, как сообщает официальный областной туристический портал, "Покровская обитель была духовной и телесной тюрьмой для провинившихся женщин из царских и знатных семей".
Суздальский кремль также включен в список ЮНЕСКО. На колокольной башне кремля находятся уникальные куранты – с буквами. У крепостных валов — Успенская, Никольская и Христорождественская церкви.
В Музее деревянного зодчества представлены улицы с домами, церквями, мельницами, колодцами и амбарами: уникальные постройки "без единого гвоздя" там собирали отовсюду.
Музей "Щурово городище" — это реконструированное поселение древних славян.
Туристам часто показывают и скульптуру "Золотое кольцо России", поставленный в честь 50-летия этого маршрута.
Техническая мысль и допетровские палаты
Гороховецкий кремль расположен в центре города на Никольской горе, рядом — смотровая площадка с прекрасным видом на гороховецкий посад. Можно увидеть весь исторический центр и наметить маршрут.
В городе действуют мужские и женские монастыри. Есть и нерелигиозные исторические памятники — например, Музей технической мысли "Марфа-посадница": сказочный терем в стиле модерн с элементами русского стиля.
Еще один уникальный музей в необычном здании — Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел.
Он находится в построенном в начале ХХ века доме судостроителя Михаила Шорина: это сказочный замок с зелеными стенами, башенками и яркими желтыми резными наличниками.
Кроме того, Гороховец сумел сохранить архитектурный облик старинного города конца XVII – начала XХ века. Там есть палаты допетровских времен.
А еще Гороховец славится своими плотницкими игрушками.
Когда ехать
Посещать эти города интересно в любое время года, а если выбрать выходные – велика вероятность попасть на какой-нибудь праздник.
Например, 7-8 сентября в Суздале пройдет фестиваль, посвященный самому знаменитому напитку города: "МедовухаFest".
А в Гороховце на второе воскресенье сентября намечен День купца.
В начале сентября в городах Владимирской области проходит Международный фестиваль народного творчества "Золотое кольцо".
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