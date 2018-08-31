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Что делать, смотреть и пить в Суздале и Гороховце
11:1631.08.2018
(обновлено:11:50 31.08.2018)
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Церковь Ильи Пророка (Ильинская) в Суздале.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Всемирный список объектов особой туристской привлекательности пополнился двумя российскими городами – Суздалем и Гороховцом. О том, что туристам стоит обязательно посмотреть в этих городах и как до них добраться, — в материале РИА Новости.

Тур выходного дня

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРождественский собор на территории Суздальского кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рождественский собор на территории Суздальского кремля

На площади в 15 квадратных километров в Суздале — много исторических памятников, некоторые из них входят в Список ЮНЕСКО: это один из главных в России древнерусских городов-музеев, которому почти тысяча лет.

Вид на город Гороховец с левого берега Оки
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Суздаль и Гороховец признали городами всемирного значения

Гороховец в этом году отметил свое 850-летие. Он знаменит не только храмами и монастырями, но и палатами XVII века, а также деревянными избами, украшенными изразцами и резьбой.

Оба города находятся во Владимирской области и прекрасно подходят для тура выходного дня. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Гороховца занимает около пяти часов. На Суздаль может понадобиться чуть больше времени.

Как добраться

 

© РИА Новости / Евгений БиятовПассажиры идут по платформе перед отправлением поезда "Ласточка". Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Пассажиры идут по платформе перед отправлением поезда "Ласточка". Архивное фото

Суздаль находится в 230 километрах от Москвы. Добраться до него можно несколькими способами.

На автобусе от станции метро Щелковская. Время в пути – около четырех часов, стоимость билета 600 рублей, при его покупке необходим паспорт. Автовокзал Суздаля расположен на окраине города. Поездка в центр города на такси обойдется в 200 рублей.

Город Плес
© Depositphotos / yulenochekk
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На электричке или поезде до Владимира, далее — на автобусе до Суздаля. Электрички и поезда отправляются с Курского вокзала. Время в пути – от 1,5 до 4 часов, цена билета зависит от типа поезда и составляет от 300 до 2 000 рублей. Во Владимире железнодорожный вокзал и автовокзал находятся на одной площади. Автобусы до Суздаля отправляются каждые полчаса. Поездка занимает менее часа, цена билета – 108 рублей.

На автомобиле. Нужно ехать по трассе М-7 (Москва — Нижний Новгород) до Владимира, а затем повернуть на север, на Суздаль, и проехать еще около 30 км.

Расстояние от Москвы до Гороховца 346 км. Добраться до него можно также несколькими способами.

На автобусе от станций метро Щелковская или ВДНХ. Время в пути 5-6 часов, стоимость билета — от 700 до 940 рублей. При его покупке необходим паспорт.

На поезде с Курского вокзала, следующем в Нижний Новгород. Время в пути на "Ласточке" – чуть больше трех часов. Цена билета – 650-850 рублей.

На автомобиле. Нужно ехать по трассе М-7 (Москва — Нижний Новгород). Время в пути – около четырех часов.

Где остановиться

© DepositphotosДевушка завтракает в номере отеля
© Depositphotos
Девушка завтракает в номере отеля

В прошлом году Суздаль посетили 1,7 миллиона туристов, поток не иссякает круглый год. Гостиниц, апартаментов, гостевых домов очень много.

Даже на ближайшие выходные системы бронирования предлагают более 150 вариантов размещения. Стоимость — от 1000 рублей за ночь за двоих человек.

Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Гороховце на ближайшие выходные системы бронирования предлагают всего 12 вариантов размещения, но также есть из чего выбрать. Номер на двоих в колоритных гостевых домах или в гостинице 4* стоит примерно 2 500-3 000 рублей.

Памятник Золотому кольцу

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСуздальский кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
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Суздальский кремль

В Суздале около 40 церквей и монастырей. Свято-Покровский женский монастырь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он славится Покровским собором, Шатровой колокольней, Святыми воротами с Благовещенской надвратной церковью и Зачатьевской трапезной церковью. А еще, как сообщает официальный областной туристический портал, "Покровская обитель была духовной и телесной тюрьмой для провинившихся женщин из царских и знатных семей".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВид на Покровский женский монастырь в Суздале
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Покровский женский монастырь в Суздале

Суздальский кремль также включен в список ЮНЕСКО. На колокольной башне кремля находятся уникальные куранты – с буквами. У крепостных валов — Успенская, Никольская и Христорождественская церкви.

В Музее деревянного зодчества представлены улицы с домами, церквями, мельницами, колодцами и амбарами: уникальные постройки "без единого гвоздя" там собирали отовсюду.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМузей деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Музей деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале

Музей "Щурово городище" — это реконструированное поселение древних славян.

Туристам часто показывают и скульптуру "Золотое кольцо России", поставленный в честь 50-летия этого маршрута.

Техническая мысль и допетровские палаты

Гороховецкий кремль расположен в центре города на Никольской горе, рядом — смотровая площадка с прекрасным видом на гороховецкий посад. Можно увидеть весь исторический центр и наметить маршрут.

В городе действуют мужские и женские монастыри. Есть и нерелигиозные исторические памятники — например, Музей технической мысли "Марфа-посадница": сказочный терем в стиле модерн с элементами русского стиля.

Еще один уникальный музей в необычном здании — Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел.

Он находится в построенном в начале ХХ века доме судостроителя Михаила Шорина: это сказочный замок с зелеными стенами, башенками и яркими желтыми резными наличниками.

Кроме того, Гороховец сумел сохранить архитектурный облик старинного города конца XVII – начала XХ века. Там есть палаты допетровских времен.

CC BY-SA 3.0 / Леонид Бровкин / Дом Ершова (Сапожникова), Гороховец, 1670 гДом Ершова в Гороховце
CC BY-SA 3.0 / Леонид Бровкин / Дом Ершова (Сапожникова), Гороховец, 1670 г
Дом Ершова в Гороховце

А еще Гороховец славится своими плотницкими игрушками.

Когда ехать

Посещать эти города интересно в любое время года, а если выбрать выходные – велика вероятность попасть на какой-нибудь праздник.

Например, 7-8 сентября в Суздале пройдет фестиваль, посвященный самому знаменитому напитку города: "МедовухаFest".

А в Гороховце на второе воскресенье сентября намечен День купца.

В начале сентября в городах Владимирской области проходит Международный фестиваль народного творчества "Золотое кольцо".

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