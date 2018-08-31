Серфингист в Калифорнии покоряет огромные волны на надувном матрасе

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В сеть попало видео, снятое на пляже в Ньюпорт-Бич в Калифорнии (США), на котором спортсмен покоряет волны на надувном матрасе, сообщает KABC-TV

Он не отстает от других серфингистов, которые катаются на обычных досках. В какой-то момент волна накрывает его, но спортсмен вновь оказывается на виду.



Как оказалось, такой вид серфинга Куинн Касбар практикует не первый год.