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Меню для заказа и для расплаты. Как не стать жертвой мошенников на отдыхе
08:0031.08.2018
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Девушка в полицейском участке
© Depositphotos / photographee.eu

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Кража багажа отельными "крысами", дом в Тамбове вместо Ялты, фальшивое меню в кафе и принуждение заплатить за подаренный браслет-фенечку — способов изъятия денег у туристов очень много. С некоторыми видами обмана можно столкнуться во всех привлекательных для путешественников странах. Другие характерны для конкретных регионов. О том, как не пострадать от мошенников на отдыхе, — в материале РИА Новости.

Фальшивый коттедж

© Fotolia / baranqМолодая пара у компьютера
© Fotolia / baranq
Молодая пара у компьютера

Потерять деньги можно еще до путешествия. Мошенники успешно освоили интернет-площадки по аренде жилья и предлагают фальшивое размещение. Так, в июле в Тамбовской области были задержаны двое, выдававших свой загородный дом за коттедж в Ялте. Они размещали фотографии дома на известных площадках онлайн-объявлений и брали предоплату.

Отдыхающие на городском пляже ялтинской набережной имени Ленина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мошенники выдавали дом в Тамбовской области за коттедж в Ялте

Более 600 семей были обмануты при покупке туров в Абхазию. На фальшивых туристических сайтах предлагались путевки и места в гостиницах черноморской республики. При стопроцентной предоплате жулики давали скидку в 30 процентов. Гостиницы пошли навстречу приезжающим россиянам и бесплатно размещали доверчивых туристов.

Аферисты есть в любой стране. Эксперты советуют не рисковать и не бронировать подозрительно дешевые авиабилеты, туры и отели. Пользоваться стоит только хорошо зарекомендовавшими себя интернет-сервисами, необходимо тщательно проверять название сайта: для подмены достаточной одной буквы.

"Отельные крысы"

© Depositphotos / Elnur_Грабитель
© Depositphotos / Elnur_
Грабитель
Эйфелева башня в Париже
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist /
В Париже усиливают меры защиты туристов от карманников

При заселении в гостиницу нужно быть предельно внимательным. Например, в Париже действуют криминальные группировки, прозванные "отельные крысы". Жулики входят в фойе, смешиваясь с группами туристов, и, пока гости заняты регистрацией, крадут их вещи.

Еще один распространенный способ мошенничества в отеле — звонок в номер якобы с ресепшена с просьбой повторить данные банковской карты, в том числе и код безопасности, размещенный на ее обратной стороне. Затем преступники снимают деньги с вашего счета.

В ресторане и банкомате

© Fotolia / grkiОплата ужина в ресторане или так называемые карманные расходы не считаются спонсорством. Учитываются только средства, которые мужчина платит содержанке на ее нужды
© Fotolia / grki
Оплата ужина в ресторане или так называемые карманные расходы не считаются спонсорством. Учитываются только средства, которые мужчина платит содержанке на ее нужды

В ресторанах и кафе бывает сразу два меню — одно подают, чтобы принять заказ; второе, с более высокими ценами, приносят после того, как гости возмутятся суммой в чеке.

Кроме того, не стоит идти в бары или клубы с местными жителями, которые неожиданно прониклись симпатией к туристу и решили попрактиковаться в английском. Счет потом может превысить тысячу долларов.

В МИД России предупреждают о необходимости отказываться от алкогольных, прохладительных напитков и сигарет, предлагаемых незнакомыми людьми.

Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере
© Depositphotos / Milkos
В Италии туристку дважды обокрали за 48 часов "римских каникул"

Следует быть осторожными и с банкоматами. "Высокий мужчина подошел и начал "помогать" мне снять деньги с карточки в центре Рима", — рассказывала туристка из Австралии Мэри Уоллес.

Сделать это было непросто, так как экран терминала бликовал на солнце. "Помощник" стал отвлекать ее, советовать, куда лучше смотреть. В итоге ему удалось вытащить карточку из слота, пока Мэри получала деньги, и убедить жертву, что в этом виноват банкомат.

Принудительное пожертвование

© Fotolia / Piotr MarcinskiПустой кошелек
© Fotolia / Piotr Marcinski
Пустой кошелек

Также есть масса способов относительно честно "залезть" в кошелек к туристу на улице. Один из самых известных — предложить сделать фото с птичкой, обезьянкой, змеей или иной живностью на фоне достопримечательностей. Хочет человек фотографироваться или нет, никого не интересует — животное просто посадят ему на плечо. Потом за снимок потребуют плату.

Также действуют люди в национальных или маскарадных костюмах: приглашают туриста сфотографироваться, а затем называют цену этой услуги. Иногда оплаты удается избежать, если удалить снимки из памяти телефона или фотоаппарата. Но лучше избегать таких фотосессий.

Ограбление
© Depositphotos / VitalikRadko
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В Европе довольно популярна схема с браслетом-фенечкой. Сначала группа дружелюбно настроенных молодых людей делает подарок в знак симпатии, а потом требует деньги.

Нередко туристу предлагают поставить подпись в поддержку или против чего бы то ни было. Позже выясняется, что таким образом вас обязали сделать пожертвование.

Торговцы цветами могут преподнести один цветочек девушке, а потом попросить ее спутника заплатить за весь букет.

Падающие щетки

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУличный чистильщик обуви в Стамбуле
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уличный чистильщик обуви в Стамбуле

В Стамбуле очень популярен обман с чисткой обуви. Чистильщик "случайно" роняет щетку перед туристом и не замечает этого.

Человек поднимает, отдает ее, чистильщик начинает эмоционально благодарить доброго прохожего и предлагает почистить ему обувь. Потом выясняется, что за деньги.

"Посещая крупные торговые центры или места массового скопления людей, принимайте меры предосторожности и следите за сохранностью личных вещей и документов. Деньги разложите по разным карманам, — советует МИД России. — Совершая пешие прогулки, выбирайте людные места, берите с собой карту города. В случае если кто-то поблизости начинает вести себя вызывающе либо совершает хулиганские действия, следует покинуть это место".

Остановка без автобуса

© Fotolia / lplusdВеликая Китайская стена
© Fotolia / lplusd
Великая Китайская стена

Обмен валюты по невыгодному курсу или завышенная стоимость поездки на такси, отсутствие сдачи — общеизвестные методы обмана туристов. Рассказывают, что в Китае хитрые таксисты могут установить даже фальшивую автобусную остановку, например, по дороге к Великой Китайской стене. Турист тщетно ждет общественный транспорт, а потом подъезжает извозчик и сообщает, что автобус придет через час-два. Свои услуги он предлагает, естественно, по завышенной цене.

Автомобили такси. Китай. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
В Китае турист случайно 100 раз заплатил за поездку в такси, деньги вернули

Впрочем, отправляясь в путешествие, не стоит думать, что кругом одни мошенники. Встречаются и обратные примеры. Этим летом в том же Китае таксист вернул почти тысячу долларов американскому туристу, который случайно заплатил за поездку в сто раз больше, чем нужно.

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