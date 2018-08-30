На Филиппинах норвежского туриста чуть не засосало в пасть китовой акулы

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. На Филиппинах турист, который панически боится акул, чуть не попал в пасть одной из них, сообщает Daily Mail.

49-летний Гейр Йохансен занимался дайвингом на Филиппинах, когда увидел рядом с собой китовую акулу, которая засасывала воду. Таким образом она питается планктоном.

Ему удалось сделать великолепные кадры животного, но в какой-то момент Йохансен оказался в опасной близости от акулы.

Дайвера практически прижало к ее челюстям, прежде чем он смог оттолкнуться от нее.

"Всю жизнь я боялся акул и открытой воды, — рассказал Йохансен. — Даже когда я жил в Австралии, я не занимался серфингом. Прежде чем мы вошли в воду, нам сказали, что в этом районе есть китовые акулы, и они безвредны".

По его словам, когда он впервые увидел эту огромную акулу, у него чуть не случился сердечный приступ. "Акула смотрела на меня и как будто говорила: " Держись подальше от моей еды", — вспоминает норвежец.

Он говорит, что это был потрясающий опыт, но он никоим образом не избавил его от страха.