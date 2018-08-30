К радикальной экономии готовы 25% российских авиапассажиров

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. По данным опроса российских путешественников, 50% авиапассажиров могут пожертвовать частью удобств в полете ради более низкой цены, сообщает Skyscanner.

Четверть туристов — приверженцы полного комфорта, столько же – готовы к радикальной экономии.

В августе сервис бронирования опросил путешественников, от чего они готовы отказаться ради низкой цены авиабилета. Самыми необходимыми услугами в полете российские авиапассажиры назвали провоз багажа (25%), выбор места в салоне (22%) и питание на борту (16%).

Еще одна важная опция – кресло с увеличенным пространством для ног (15%). На пятом месте рейтинга – доступ в интернет во время полета, он необходим 9% путешественников.

Почти 7% пассажиров предпочитают летать без соседей и самой важной услугой в полете считают свободное кресло рядом. Среди менее популярных опций российские пользователи отметили приоритетную посадку и доступ в бизнес-зал аэропорта (3% и 1,5% соответственно).

Выяснилось, что 56% респондентов согласны заказать только одну платную услугу, в то время как 2% не хотят платить ни за одну из них.