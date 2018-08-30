К радикальной экономии готовы 25% российских авиапассажиров

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. По данным опроса российских путешественников, 50% авиапассажиров могут пожертвовать частью удобств в полете ради более низкой цены, сообщает Skyscanner.
Четверть туристов — приверженцы полного комфорта, столько же – готовы к радикальной экономии.
В августе сервис бронирования опросил путешественников, от чего они готовы отказаться ради низкой цены авиабилета. Самыми необходимыми услугами в полете российские авиапассажиры назвали провоз багажа (25%), выбор места в салоне (22%) и питание на борту (16%).
Еще одна важная опция – кресло с увеличенным пространством для ног (15%). На пятом месте рейтинга – доступ в интернет во время полета, он необходим 9% путешественников.
Почти 7% пассажиров предпочитают летать без соседей и самой важной услугой в полете считают свободное кресло рядом. Среди менее популярных опций российские пользователи отметили приоритетную посадку и доступ в бизнес-зал аэропорта (3% и 1,5% соответственно).
Выяснилось, что 56% респондентов согласны заказать только одну платную услугу, в то время как 2% не хотят платить ни за одну из них.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.