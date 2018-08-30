"Аэрофлот" может ввести платный выбор места для ряда тарифов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" рассматривает возможность введения ряда платных услуг в 2018-2019 годах, в том числе выбора места и покупки багажа онлайн для более низких тарифов, следует из презентации авиакомпании.

Таким образом перевозчик намерен получить дополнительный доход.

"Инициатива предоставить пассажирам возможность выбора места за плату не утверждена. В перспективе, если ее утвердят, пассажиры "Аэрофлота" при покупке билета по тарифам "Эконом Промо" и "Эконом Бюджет" смогут выбрать себе место за дополнительную плату", — сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Фактически у пассажиров компаний группы будет расширен спектр услуг, которые можно приобрести по собственному выбору. Это одна из целого ряда инициатив, которые планируются к рассмотрению в рамках формирования новой стратегии, добавили в компании.

Ранее дочерний лоукостер "Победа" заявил, что внедрит динамическое тарифообразование на дополнительные услуги, в частности, на выбор места и провоз багажа. С конца октября "Победа" введет платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Таким образом перевозчик компенсирует резкий рост расходов на топливо, чтобы не повышать стоимость авиабилетов.