Мексиканская девушка-пилот спрыгнула с самолета для участия в челлендже

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Александра Маркинез, 30-летняя пилот из Мексики приняла участие в Kiki челлендже, который заключается в том, чтобы выйти из машины на ходу и танцевать рядом с нею. Правда, в случае с Александрой, это был самолет, а компанию ей составила бортпроводница, сообщает The Sun.

Девушка сняла свое выступление на видео и выложила в сеть. На ролике видно, как девушки идут рядом с движущимся самолетом и танцуют.

Челлендж Kiki появился после выхода клипа канадского рэпера Дрейка, в котором он танцевал рядом с движущимся автомобилем. После этого комик Shiggy станцевал под песню, и множество пользователей присоединились к челленджу.