В Израиле пройдет традиционный фестиваль вокальной музыки

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В этом году фестиваль вокальной музыки в Израиле в деревне Абу-Гош состоится с 27 сентября по 1 октября.

Фестиваль, одно из ярчайших музыкальных событий Израиля, проходит с 1992 года в деревне Абу Гош, недалеко от Иерусалима. Этот праздник музыки бывает два раза в год и длится, как правило, от трех до пяти дней.

Гости фестиваля смогут услышать как классические музыкальные произведения, среди которых: "Орфей и Эвридика" Глюка, "Страсти по Матфею" Баха, "Реквием" Моцарта, так и современные композиции XX века, например, Пола Маккартни и Джона Леннона. Концерты состоятся в Бенедиктинском монастыре и в церкви Кирьят-Йеарим.