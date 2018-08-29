В Турции отметили рост туристического потока из России

АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Турцию, в январе-июле возросло на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий турпоток в страну увеличился на 24,9%, свидетельствуют статистические данные, опубликованные турецким министерством культуры и туризма.

Всего Турцию с начала года посетили 21,6 миллиона иностранных туристов, в июле— 5,7 миллионов.

Больше всего туристов в Турцию за первые семь месяцев этого года прибыло из России – 3,28 миллиона человек. Далее следуют Германия (2,32 миллиона), Иран (1,32 миллиона), Грузия (1,24 миллиона), Великобритания (1,21 миллиона).

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна рассчитывает принять 6 миллионов туристов из РФ в 2018 году. В 2017 году Турцию посетили рекордные 4,7 миллиона российских туристов, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз. Всего в прошлом году Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,8% превысило показатели 2016 года.