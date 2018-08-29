В Турции отметили рост туристического потока из России

АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Турцию, в январе-июле возросло на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий турпоток в страну увеличился на 24,9%, свидетельствуют статистические данные, опубликованные турецким министерством культуры и туризма.
Всего Турцию с начала года посетили 21,6 миллиона иностранных туристов, в июле— 5,7 миллионов.
Больше всего туристов в Турцию за первые семь месяцев этого года прибыло из России – 3,28 миллиона человек. Далее следуют Германия (2,32 миллиона), Иран (1,32 миллиона), Грузия (1,24 миллиона), Великобритания (1,21 миллиона).
Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна рассчитывает принять 6 миллионов туристов из РФ в 2018 году. В 2017 году Турцию посетили рекордные 4,7 миллиона российских туристов, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз. Всего в прошлом году Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,8% превысило показатели 2016 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.