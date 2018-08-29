Турпотенциал Тюменской области представят на выставке "Отдых-2018"

ТЮМЕНЬ, 29 авг — РИА Новости. Туристические возможности Тюменской области, доступные отдыхающим в том числе в зимний период, представит делегация региона на международной туристической выставке "Отдых — 2018", которая пройдет в Москве 11-13 сентября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Зимой в Тюменской области популярны традиционные для этого времени года русские забавы: катание на горках, санях и лыжах, отдых на горячих источниках. Кроме того, гости узнают о царской охоте, проекте "Императорский маршрут", музее Николая II", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что стенд, подготовленный агентством туризма и продвижения Тюменской области, будет интерактивным и оформленным в тематике зимней сказки. Все желающие в VR-очках смогут "погулять" по Тобольскому кремлю и туристическому комплексу "Абалак", а 3D-метки "расскажут" об охоте и рыбалке, промышленности и архитектуре Тюменской области.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, важным аспектом в развитии туристического потенциала является совершенствование инфраструктуры, связанной с пребыванием и навигацией иностранцев на территории региона.
"Нужно учесть много нюансов, чтобы иностранцы, приезжая сюда, рассказывали соотечественникам, что в Тюмени не только красиво, но и комфортно", — сказал врио губернатора.
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