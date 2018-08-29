Японская собака, любящая подводное плавание, покорила интернет

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Видео собаки из Японии, которая умеет нырять и доставать из-под воды предметы, собирает десятки тысяч просмотров в сети интернет.

Золотистый ретривер Джилл живет в Японии вместе с такой же собакой по кличке Лотта. Со своим хозяином они нередко выбираются на природу.

Публикация от しもつ あき (@akikoujill) 26 Мар 2018 в 4:47 PDT

Любимое занятие Джилл – плавать и нырять. Ретривер умеет кружиться в воде, задерживать дыхание, открывать глаза и доставать со дна различные предметы.

Публикация от しもつ あき (@akikoujill) 28 Авг 2018 в 6:04 PDT

Некоторые видео собирают больше ста тысяч просмотров.

Публикация от しもつ あき (@akikoujill) 20 Авг 2018 в 11:00 PDT

Также Джилл спокойно путешествует на байдарке.