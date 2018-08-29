В Праге после реконструкции откроют Национальный музей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. 28 октября после семилетней реконструкции откроется Национальный музей в Праге, сообщает "Евро Пульс".

В этот день страна будет отмечать 100-летний юбилей возникновения независимой Чехословакии и 200-летний юбилей строительства самого музея. В нем откроется крупная выставка, посвященная истории создания Чехословацкой Республики. А полностью музей, в том числе его постоянная экспозиция, начнет работать для посетителей только в 2020 году.

Реставраторы стремились как можно точнее сохранить интерьеры музея такими, какими они были при его открытии 200 лет назад – вплоть до цвета стен. Зато на окружающей территории произойдут перемены: рядом с музеем планируется разбить небольшой ландшафтный парк. Там будут собраны растения со всей Чехии. Этот парк администрация музея намерена сделать доступным не только для пешеходов, но и для велосипедистов.