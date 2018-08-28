На Майорке могут запретить туристические лодки с музыкой и алкоголем

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Власти Майорки планируют запретить популярные у путешественников туристические лодки, так как местные жители считают их слишком шумными, сообщает Express.
Местные правительственные чиновники считают, что такие катера поощряют пьянство в море и на близлежащих островах.
Лодки известны громкой музыкой, алкоголем и танцами на борту, а Балеарские острова борются как с антисоциальным поведением туристов, так и с экологическими отходами, в том числе использованием пластика.
Ограничения могут быть введены на шум и музыку, которая играет на лодках. Кроме того, планируется запретить их использование в районах, имеющих "экологическое значение".
Также Балеарские власти планируют ограничить бесплатную выпивку и использование пластиковой посуды в отелях, работающих по системе "все включено".
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