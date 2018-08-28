В Шанхае расследуют возможную утечку данных клиентов отелей Huazhu Hotels

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Полиция китайского города Шанхай приступила к расследованию дела о возможной крупной утечке и незаконной продаже на иностранных сайтах данных клиентов отелей, входящих в группу Huazhu Hotels, говорится в заявлении отделения полиции района Чаннин.

По сообщениям местных СМИ, которые пока не подтвердили ни в полиции, ни в отелях, инцидент мог затронуть персональные данные более 130 миллионов клиентов, включая номера телефонов, адреса электронной почты, данные удостоверений личности, номера банковских счетов и карт, детали бронирования. Также в СМИ появилась информация, что злоумышленники уже смогли продать в "даркнете" информацию из базы отелей на 8 биткоинов или 520 Monero.

Сообщается, что информация о возможной утечке поступила в полицию от сотрудника группы отелей Huazhu Hotels, в настоящий момент ведется внутренняя проверка безопасности всех гостиниц, входящих в Huazhu Hotels, среди которых Novotel, Mercure, Grand Mercure, Ibis, JI Hotel, Xiyu Hotel, Starway Hotel, Hanting Hotel, Haiyou Hotel, CitiGo.

При этом руководство Huazhu Hotels выступило с заявлением, что "в интернете распространяются слухи об утечке персональных данных и что она произошла в отелях группы Huazhu Hotels, эта информация в настоящий момент проверяется, полиция и специализированные компании проводят расследование", попросив "не верить слухам в интернете и не распространять их".