В Крыму появится первый курорт местного значения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Первым в российском правовом поле в Крыму курортом местного значения станет месторождение минеральных вод Аджи-Су (Черные воды), сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, правительством республики установлены границы и режим хозяйствования, проживания и природопользования.
"Основным природным лечебным ресурсом, защиту которого должен обеспечить округ горно-санитарной охраны курорта, является месторождение минеральных вод Аджи-Су возле села Аромат Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района", — приводит слова Волченко пресс-служба министерства.
По его словам, реализация данного проекта позволит обеспечить охрану и развитие курорта местного значения на территории Бахчисарайского района, сохранить природные лечебные ресурсы, защитить их от загрязнения и преждевременного истощения.
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