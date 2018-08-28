В Крыму появится первый курорт местного значения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Первым в российском правовом поле в Крыму курортом местного значения станет месторождение минеральных вод Аджи-Су (Черные воды), сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, правительством республики установлены границы и режим хозяйствования, проживания и природопользования.

"Основным природным лечебным ресурсом, защиту которого должен обеспечить округ горно-санитарной охраны курорта, является месторождение минеральных вод Аджи-Су возле села Аромат Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района", — приводит слова Волченко пресс-служба министерства.

По его словам, реализация данного проекта позволит обеспечить охрану и развитие курорта местного значения на территории Бахчисарайского района, сохранить природные лечебные ресурсы, защитить их от загрязнения и преждевременного истощения.