МИД предупредил россиян о перебоях в работе аэропортов и вокзалов в Европе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о возможных перебоях в работе аэропортов и железнодорожных вокзалов в Великобритании, Нидерландах, Италии и Испании.

"Великобритания – 1-2 сентября – Юстонский вокзал Лондона будет закрыт в связи с ремонтными работами; изменения в расписании движения поездов. Нидерланды – 28 августа – изменения в работе международного аэропорта Сипхол, город Амстердам вследствие технического сбоя в системе управления воздушным движением; изменения в расписании рейсов", — говорится в сообщениях департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Кроме того, из-за забастовки персонала железнодорожной компании Italo NTV ожидаются сбои в движении поездов в Италии 7 сентября. С 8 по 17 сентября возможны изменения в расписании рейсов в связи с частичной забастовкой в испанском международном аэропорту Сантандер.

По данным внешнеполитического ведомства, на этой неделе в ряде стран мира пройдут забастовки преподавателей, из-за чего может быть перекрыто дорожное движение и усилены меры безопасности. Забастовки пройдут во вторник в столице Ливана Бейруте и чилийском Сантьяго. В четверг подобная акция запланирована в Буэнос-Айресе в Аргентине.

Также меры безопасности будут повышены в Мексике, где в среду намечены акции противников проекта горнодобычи.

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