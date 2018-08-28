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Маршрут "Вологда в выходные" увеличит турпоток в несколько раз
(обновлено: 12:03 28.08.2018)
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Власти Вологодской области намерены увеличить в несколько раз туристский поток по маршрутам "Выходные на Вологодчине", сейчас количество "организованных" туристов не превышает трех тысяч человек в год, сообщил РИА Новости представитель управления развития туризма и музейной деятельности правительства региона.

Церковь Сретения
Церковь Сретения, располагающаяся на набережной Вологды
Вологодская область
Здание учреждения культуры Резной палисад
Архитектурно-этнографический музей Вологодской области Семёнково
Архитектурно-этнографический музей Вологодской области Семёнково
Историко-этнографический комплекс Древнерусское поселение Сугорье
Историко-этнографический комплекс Древнерусское поселение Сугорье
Историко-этнографический комплекс Древнерусское поселение Сугорье
Кирилло-Белозерский музей-монастырь
Кирилло-Белозерский музей-монастырь
Кирилло-Белозерский музей-монастырь
Кирилло-Белозерский музей-монастырь
Ферапонтов Белозерский монастырь
Собор Рождества Богородицы Феропонтово
Ферапонтов Белозерский монастырь
Арт-объект на набережной Посидим поокаем
Памятник букве О
© РИА Новости / Александра НауменкоМаршрут "Вологда в выходные" увеличит турпоток в несколько раз.Церковь Сретения
© РИА Новости / Александра Науменко
Маршрут "Вологда в выходные" увеличит турпоток в несколько раз.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ настоящее время туристический поток по маршруту "Вологда в выходные" составляет более 2,5 тысячи туристов год.
На фото: Церковь Сретения, расположенная на главном променаде и набережной Вологды.Церковь Сретения, располагающаяся на набережной Вологды
© РИА Новости / Александра Науменко
В настоящее время туристический поток по маршруту "Вологда в выходные" составляет более 2,5 тысячи туристов год.
На фото: Церковь Сретения, расположенная на главном променаде и набережной Вологды.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ исторической части города по обе стороны реки Вологда любые архитектурные новоделы должны быть выполнены в стиле русского зодчества, сохраняя при этом малоэтажность зданий и внешнюю схожесть с деревом, либо полностью созданы из дерева, предусматривает региональное законодательство.Вологодская область
© РИА Новости / Александра Науменко
В исторической части города по обе стороны реки Вологда любые архитектурные новоделы должны быть выполнены в стиле русского зодчества, сохраняя при этом малоэтажность зданий и внешнюю схожесть с деревом, либо полностью созданы из дерева, предусматривает региональное законодательство.
© РИА Новости / Александра НауменкоЗдание учреждения культуры "Резной палисад" считается новоделом, но оно выполнено в традициях русского зодчества и стало неким брендом, так как напоминает о знаменитой песне ВИА "Песняры" "Вологда".Здание учреждения культуры Резной палисад
© РИА Новости / Александра Науменко
Здание учреждения культуры "Резной палисад" считается новоделом, но оно выполнено в традициях русского зодчества и стало неким брендом, так как напоминает о знаменитой песне ВИА "Песняры" "Вологда".
© РИА Новости / Александра НауменкоТрадиции русского зодчества сохраняет архитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семёнково". Музей располагается почти на 13 га и представляет памятники деревянного зодчества середины XIX - начала XX веков.Архитектурно-этнографический музей Вологодской области Семёнково
© РИА Новости / Александра Науменко
Традиции русского зодчества сохраняет архитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семёнково". Музей располагается почти на 13 га и представляет памятники деревянного зодчества середины XIX - начала XX веков.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ "Семёнково" гости могут сами поучаствовать в приготовлении масла и взбить его на маслобойке из Вологодских сливок.Архитектурно-этнографический музей Вологодской области Семёнково
© РИА Новости / Александра Науменко
В "Семёнково" гости могут сами поучаствовать в приготовлении масла и взбить его на маслобойке из Вологодских сливок.
© РИА Новости / Александра НауменкоИсторико-этнографический комплекс "Древнерусское поселение Сугорье" располагается в 15 километрах от знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря на берегу реки Шексна.Историко-этнографический комплекс Древнерусское поселение Сугорье
© РИА Новости / Александра Науменко
Историко-этнографический комплекс "Древнерусское поселение Сугорье" располагается в 15 километрах от знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря на берегу реки Шексна.
© РИА Новости / Александра НауменкоЗдесь воссоздана древнерусская усадьба XI-XIII веков с жилыми и хозяйственными постройками, ремесленными мастерскими.Историко-этнографический комплекс Древнерусское поселение Сугорье
© РИА Новости / Александра Науменко
Здесь воссоздана древнерусская усадьба XI-XIII веков с жилыми и хозяйственными постройками, ремесленными мастерскими.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ "Сугорье" проводятся интерактивные исторические программы, гости которых узнают о древнем Сугорском княжестве, которое располагалось на знаменитом торговом пути "из варяг в персы", проходившем по реке Шексна.Историко-этнографический комплекс Древнерусское поселение Сугорье
© РИА Новости / Александра Науменко
В "Сугорье" проводятся интерактивные исторические программы, гости которых узнают о древнем Сугорском княжестве, которое располагалось на знаменитом торговом пути "из варяг в персы", проходившем по реке Шексна.
© РИА Новости / Александра НауменкоКирилло-Белозерский музей-монастырь – один из самых востребованных туристических объектов Вологодской области, ежегодно помимо тура "Выходного дня" его посещает около 300 тысяч туристов, половина из них – иностранцы.Кирилло-Белозерский музей-монастырь
© РИА Новости / Александра Науменко
Кирилло-Белозерский музей-монастырь – один из самых востребованных туристических объектов Вологодской области, ежегодно помимо тура "Выходного дня" его посещает около 300 тысяч туристов, половина из них – иностранцы.
© РИА Новости / Александра НауменкоВасилий III в 1528 году приехал в Кириллов монастырь с княгиней Еленой Глинской молиться о даровании наследника, впоследствии у них родился сын — будущий царь Иван Грозный, который, как утверждают местные жители, более шести раз приезжал в обитель и перед смертью, как и его отец, стал пострижеником Кирилло-Белозерского монастыря.Кирилло-Белозерский музей-монастырь
© РИА Новости / Александра Науменко
Василий III в 1528 году приехал в Кириллов монастырь с княгиней Еленой Глинской молиться о даровании наследника, впоследствии у них родился сын — будущий царь Иван Грозный, который, как утверждают местные жители, более шести раз приезжал в обитель и перед смертью, как и его отец, стал пострижеником Кирилло-Белозерского монастыря.
© РИА Новости / Александра НауменкоОдной из задач монастыря была защита от внешних врагов. В Смутное время он стал настоящим форпостом и выдержал осаду несколько нападений войск польских и литовских интервентов.Кирилло-Белозерский музей-монастырь
© РИА Новости / Александра Науменко
Одной из задач монастыря была защита от внешних врагов. В Смутное время он стал настоящим форпостом и выдержал осаду несколько нападений войск польских и литовских интервентов.
© РИА Новости / Александра НауменкоМонастырь считается одним из самых больших в Европе. Он был основан в 1397 году на пустынных берегах Сиверского озера архимандритом Кириллом и иноком Ферапонтом, который позже основал неподалеку Ферапонтов монастырь.Кирилло-Белозерский музей-монастырь
© РИА Новости / Александра Науменко
Монастырь считается одним из самых больших в Европе. Он был основан в 1397 году на пустынных берегах Сиверского озера архимандритом Кириллом и иноком Ферапонтом, который позже основал неподалеку Ферапонтов монастырь.
© РИА Новости / Александра НауменкоФерапонтов Белозерский монастырь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является уникальным архитектурным сооружением, сохранившим "живые фрески" Дионисия – самого известного живописца и иконописца второй половины XV века.Ферапонтов Белозерский монастырь
© РИА Новости / Александра Науменко
Ферапонтов Белозерский монастырь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является уникальным архитектурным сооружением, сохранившим "живые фрески" Дионисия – самого известного живописца и иконописца второй половины XV века.
© РИА Новости / Александра НауменкоОсобую значимость для русской и мировой культуры имеет собор Рождества Богородицы Феропонтово. Согласно летописи, он расписан Дионисием и его сыновьями с 6 августа по 8 сентября 1502 года, то есть всего за 35 дней, на площади 600 квадратных метров уникальными красками, привезенными из Персии и Италии.Собор Рождества Богородицы Феропонтово
© РИА Новости / Александра Науменко
Особую значимость для русской и мировой культуры имеет собор Рождества Богородицы Феропонтово. Согласно летописи, он расписан Дионисием и его сыновьями с 6 августа по 8 сентября 1502 года, то есть всего за 35 дней, на площади 600 квадратных метров уникальными красками, привезенными из Персии и Италии.
© РИА Новости / Александра НауменкоАнсамбль монастыря — единственный полностью сохранившийся в России с начала XVI века.Ферапонтов Белозерский монастырь
© РИА Новости / Александра Науменко
Ансамбль монастыря — единственный полностью сохранившийся в России с начала XVI века.
© РИА Новости / Александра НауменкоВологодская область богата не только уникальными архитектурными сооружениями, но и модерновыми, один из них - арт-объект на набережной "Посидим поокаем", вдали которого виднеется церковь Сретения XVIII века.Арт-объект на набережной Посидим поокаем
© РИА Новости / Александра Науменко
Вологодская область богата не только уникальными архитектурными сооружениями, но и модерновыми, один из них - арт-объект на набережной "Посидим поокаем", вдали которого виднеется церковь Сретения XVIII века.
© РИА Новости / Александра НауменкоПамятник букве "О" также стал одним из самых любимых не только для вологжан, но и для туристов.Памятник букве О
© РИА Новости / Александра Науменко
Памятник букве "О" также стал одним из самых любимых не только для вологжан, но и для туристов.
Церковь СретенияМаршрут "Вологда в выходные" увеличит турпоток в несколько раз11:5528.08.2018
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