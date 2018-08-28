Маршрут "Вологда в выходные" увеличит турпоток в несколько раз.

Василий III в 1528 году приехал в Кириллов монастырь с княгиней Еленой Глинской молиться о даровании наследника, впоследствии у них родился сын — будущий царь Иван Грозный, который, как утверждают местные жители, более шести раз приезжал в обитель и перед смертью, как и его отец, стал пострижеником Кирилло-Белозерского монастыря.