В Испании туристы утомили жителей красного здания

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Этим летом множество туристов со всего мира приезжали в городок Кальпе в провинции Аликанте не только для того, чтобы отдохнуть на пляже, но и чтобы сфотографироваться на фоне здания, называемого "Красная стена", сообщает "Испания по-русски".

Жилой комплекс из 50 квартир был построен в 1973 году по проекту архитектора Рикардо Бофилля и сегодня вызывает огромный интерес у туристов.

Яркий пунцовый цвет фасада ломает хроматический баланс побережья, а окрашенный в пастельные тона интерьер здания стихийно превратился в фотостудию: каждый хочет сделать незабываемое селфи.

Уставшие от фотовспышек местные жители развесили повсюду плакаты, напоминающие туристам, что они находятся на частной территории, но все тщетно: поток посетителей не иссякает.