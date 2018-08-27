Вологодчина увеличит в несколько раз турпоток по маршруту "Выходного дня"

МОСКВА/ВОЛОГДА, 27 авг — РИА Новости. Власти Вологодской области намерены в ближайшее время увеличить в несколько раз туристский поток по маршрутам "Выходные на Вологодчине", в настоящее время количество "организованных" туристов не превышает 3 тысяч человек в год, сообщил РИА Новости представитель управления развития туризма и музейной деятельности правительства региона.

В минувшие выходные для федеральных журналистов правительство Вологодской области провело пресс-тур, в рамках которого презентовала популярный туристский маршрут "Выходные на Вологодчине". Представители СМИ познакомились с одними из самых популярных туристических достопримечательностей Вологодской области: музеи города Вологды "Мир забытых вещей" и "Кружева", архитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семёнково", Ферапонтов монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Кирилло-Белозерский музей-монастырь и историко-этнографический комплекс "Древнерусское поселение Сугорье".

"Конечно хотим увеличить туристический поток по маршруту выходного дня. Такие туры не требуют от туриста больших денег и много времени, но позволяют хорошо отдохнуть и окунуться в историю страны настоящую, а не придуманную. При этом, уровень сервиса в Вологде и Кириллове сейчас уже позволяет выдерживать больший поток туристов, чего не было еще пару лет назад", — сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость такого тура обходится туристу от 2,3 тысячи рублей до 5,5 тысячи рублей, не включая дорожные расходы до города Вологды.

"Туры выходного дня позволяют сделать турпоток на самых популярных маршрутах более равномерным и стабильным. Сейчас уровень сервиса в области, особенно на направлениях Вологда-Кириллов, Вологда-Великий Устюг, Вологда-Череповец, достиг такого уровня, что мы можем принимать и большее гостей, и предоставлять им качественные услуги. И мы продолжаем совершенствоваться в качестве сервиса. Двух-трехдневный маршрут позволяет увидеть больше интересного. Мы также хотим предложить туристам не самые раскрученные направления, например, Тотьму с ее тотемским барокко и соляным промыслом, Вытегру и ряд других" — сказал РИА Новости начальник управления развития туризма и музейной деятельности области Дмитрий Шевцов.

© РИА Новости / Александра Науменко Ферапонтов Белозерский монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО © РИА Новости / Александра Науменко Ферапонтов Белозерский монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Специалисты профильного управления уточнили РИА Новости, что в настоящее время только Кирилло-Белозерский музей-монастырь ежегодно посещает по всем туристическим маршрутам около 300 тысяч человек в год, из них около 50% — иностранцы и порядка 2,5 тысячи человек туристы, приезжающие в рамках туров выходного дня.

"Когда есть постоянный спрос, то и качество сервиса растет, и бизнес подстраивается под постоянную занятость: кафе, гостиницы, экскурсоводы и другие участники рассчитывают свою загрузку. В приоритетных планах — наращивание туристического потока по всем направлениям", — сказал руководитель управления агентству.