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Вологодчина увеличит в несколько раз турпоток по маршруту "Выходного дня"
18:0627.08.2018
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Кирилло-Белозерский музей-монастырь
© РИА Новости / Александра Науменко

МОСКВА/ВОЛОГДА, 27 авг — РИА Новости. Власти Вологодской области намерены в ближайшее время увеличить в несколько раз туристский поток по маршрутам "Выходные на Вологодчине", в настоящее время количество "организованных" туристов не превышает 3 тысяч человек в год, сообщил РИА Новости представитель управления развития туризма и музейной деятельности правительства региона.

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В минувшие выходные для федеральных журналистов правительство Вологодской области провело пресс-тур, в рамках которого презентовала популярный туристский маршрут "Выходные на Вологодчине". Представители СМИ познакомились с одними из самых популярных туристических достопримечательностей Вологодской области: музеи города Вологды "Мир забытых вещей" и "Кружева", архитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семёнково", Ферапонтов монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Кирилло-Белозерский музей-монастырь и историко-этнографический комплекс "Древнерусское поселение Сугорье".

© РИА Новости / Александра НауменкоАрхитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семёнково"
© РИА Новости / Александра Науменко
Архитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семёнково"

"Конечно хотим увеличить туристический поток по маршруту выходного дня. Такие туры не требуют от туриста больших денег и много времени, но позволяют хорошо отдохнуть и окунуться в историю страны настоящую, а не придуманную. При этом, уровень сервиса в Вологде и Кириллове сейчас уже позволяет выдерживать больший поток туристов, чего не было еще пару лет назад", — сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость такого тура обходится туристу от 2,3 тысячи рублей до 5,5 тысячи рублей, не включая дорожные расходы до города Вологды.

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"Туры выходного дня позволяют сделать турпоток на самых популярных маршрутах более равномерным и стабильным. Сейчас уровень сервиса в области, особенно на направлениях Вологда-Кириллов, Вологда-Великий Устюг, Вологда-Череповец, достиг такого уровня, что мы можем принимать и большее гостей, и предоставлять им качественные услуги. И мы продолжаем совершенствоваться в качестве сервиса. Двух-трехдневный маршрут позволяет увидеть больше интересного. Мы также хотим предложить туристам не самые раскрученные направления, например, Тотьму с ее тотемским барокко и соляным промыслом, Вытегру и ряд других" — сказал РИА Новости начальник управления развития туризма и музейной деятельности области Дмитрий Шевцов.

© РИА Новости / Александра НауменкоФерапонтов Белозерский монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
© РИА Новости / Александра Науменко
Ферапонтов Белозерский монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Специалисты профильного управления уточнили РИА Новости, что в настоящее время только Кирилло-Белозерский музей-монастырь ежегодно посещает по всем туристическим маршрутам около 300 тысяч человек в год, из них около 50% — иностранцы и порядка 2,5 тысячи человек туристы, приезжающие в рамках туров выходного дня.

"Когда есть постоянный спрос, то и качество сервиса растет, и бизнес подстраивается под постоянную занятость: кафе, гостиницы, экскурсоводы и другие участники рассчитывают свою загрузку. В приоритетных планах — наращивание туристического потока по всем направлениям", — сказал руководитель управления агентству.

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