В Италии произошли сразу несколько громких нападений на туристов

РИМ, 27 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Сразу несколько случаев насилия в отношении иностранных туристов, вызвавших большой общественный резонанс, произошли во второй половине августа на курортах Италии, сообщают власти.

Последний по времени инцидент был зафиксирован в минувшие выходные в Римини на побережье Адриатического моря. Жертвой насилия стала 19-летняя немка, которая накануне познакомилась на отдыхе с двумя старшекурсниками полицейской школы города Брешия. В субботу вечером они зашли в гостиничный номер к новой знакомой и надругались над ней. Туристка прошла обследование в местной больнице, где были зафиксированы следы насилия на ее теле, написала заявление в правоохранительные органы и срочно уехала на родину.

По факту изнасилования прокуратура Римини открыла следственное дело, в рамках которого были допрошены оба юноши. В ближайшие дни их могут исключить из полицейской школы, а их дальнейшую судьбу определит суд. В понедельник мэрия Римини сообщила, что, как только прояснятся все обстоятельства данного ЧП, она выступит в роли истца по этому делу.

Почти одновременно с этим еще один случай сексуального насилия над иностранкой произошел на итальянском курорте Йезоло под Венецией. Там 15-летнюю девочку, гражданство которой не раскрывается, изнасиловали прямо на пляже. В субботу полиции удалось задержать преступника, которым оказался 25-летний выходец из Сенегала, ранее приговоренный судом за ряд правонарушений к выдворению из Италии.

По этому делу высказался глава итальянского МВД, вице-премьер Маттео Сальвини, который известен своей непримиримой позицией по отношению к нелегальным мигрантам. "После многочисленных проблем с юстицией он должен был покинуть Италию, но поскольку имеет дочь от итальянки, этот червь не может быть выслан. Это безумие!" — написал Сальвини в Twitter. Он пообещал подготовить декрет, в соответствии с которым мигранты, совершившие убийство, изнасилование, кражу или замешанные в торговле наркотиками, будут немедленно выдворяться с национальной территории. Политические противники главы МВД в этой связи задаются вопросом, почему он никак не отреагировал на изнасилование немецкой туристки в Римини слушателями подведомственной ему полицейской школы.

Криминогенная ситуация в Римини остается не слишком благополучной. Так, 19 августа два молодых итальянца, проводивших свой отпуск на одном из крупнейших курортов страны, подверглись жестокому избиению и ограблению на знаменитой местной набережной. Нападение ночью совершила молодежная банда из Неаполя, троих членов которой вскоре задержали полицейские. Младшему из нападавших оказалось 15 лет. При задержании преступники оказали сопротивление сотрудникам полиции и пытались запугать их, ссылаясь на влиятельных знакомых.

Ровно год назад, в ночь на 26 августа на одном из пляжей Римини произошло ЧП, вызвавшее большой общественный резонанс на Апеннинах. Четверо членов молодежной банды, лидером которой был 20-летний конголезец, напали тогда на молодую супружескую пару из Польши, отдыхавшую на Адриатике. Мужчину они избили до потери сознания, а над его женой надругались. Той же ночью преступники изнасиловали проститутку-транссексуала из Перу. Весной этого года суд приговорил главаря банды к 16 годам лишения свободы, а трех его несовершеннолетних подручных – двух братьев-марокканцев и нигерийца – к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы каждого.

Что касается преступлений, совершенных местными правоохранителями в отношении иностранцев, то наиболее громким из них стало изнасилование двух студенток из США во Флоренции. В сентябре два карабинера предотвратили драку на одной из городских дискотек, после чего на служебной автомашине отвезли присутствовавших там американок к ним домой, где и изнасиловали. Обоих карабинеров уволили со службы, вскоре начнется судебный процесс по данному делу.