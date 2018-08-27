На Кубани будет расти число отелей, работающих по системе "все включено"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Власти Краснодарского края сообщили об увеличении числа отелей, предлагающих отдых по системе "все включено". В регионе хотят распространить All Inclusive повсеместно, пишет АТОР.
В 2018 году услуги в формате "все включено" оказывают 43 средства размещения, сообщила администрация Краснодарского края. В августе 2017 года таких объектов было всего 30.
Туроператоры весьма сдержанно оценивают динамику спроса на "все включено" на курортах Краснодарского края. Доля туров с системой All Inclusive колеблется от 15% до 25%. Наиболее востребована эта система в семейных отелях 3-4* в Сочи, Анапе и Геленджике.
Высокие цены сдерживают спрос на отели, предлагающие отдых в формате All Inclusive в Краснодарском крае, говорят эксперты. Кроме того, есть туристы, сознательно отказывающиеся от такого формата отдыха. Они планируют активно ездить на экскурсии, поэтому не хотят переплачивать за опции, которыми не будут пользоваться.
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