"Когда увидишь меня, плачь!" В Чехии нашли новые "голодные камни"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В городе Дечин на берегу Эльбы нашли новые "голодные камни" — надписи XVII века на прибрежных скалах, обнажающиеся только когда уровень реки достигает рекордно низких отметок, сообщает Daily Mail.
Засуха в Европе привела к обмелению крупных рек, и из-под воды Эльбы показались более десяти так называемых "голодных камней". Они покрыты надписями, к примеру, "Когда увидишь меня, плачь". Такой текст должен был предупредить людей о том, что наступают трудные времена.
Апокалиптические настроения древних авторов вполне понятны – засуха в те годы приводила к неурожаям и массовым смертям от голода. И пересыхание рек ниже определенной границы, отмеченной камнем, наводило ужас на фермеров и горожан.
О камнях писали газеты в XIX веке. Так, в газете Teplitzer Zeitung 30 августа 1876 года была опубликована новость: "Эльба после длительной засухи пришла в плачевное состояние, какого не было с 1842 года – везде виднеются "голодные камни", а уровень воды у моста не превышает одного метра".
В ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны. Сейчас уровень воды в Эльбе также упал до критически низких значений.
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