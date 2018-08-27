Эксперты ждут рост спроса на отдых в Испании у российских туристов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Спрос на туры в Испанию на август-сентябрь достигает показателей прошлого года, сообщает АТОР.

Бархатный сезон будет более успешным, чем годом ранее, прогнозируют ведущие туроператоры. В настоящий момент более 60% туров на сентябрь уже продано.

Некоторое затишье, возникшее из-за колебания курса евро и сезонности (традиционного спада продаж в связи с подготовкой к 1 сентября), закончится в начале сентября. Спрос будет расти. Тем более, что Испания традиционно отличается от ряда других массовых направлений Средиземноморья более платежеспособной аудиторией, ищущей не только пляж, но и "экскурсионку".

Российские туристы, отправляющиеся на пляжный отдых в Испанию, традиционно выбирают Каталонию, говорят туроператоры. В топе запросов курорты Коста-Брава, Коста-Дорада и Коста-дель-Маресме. Для экскурсионного отдыха безоговорочным лидером остается Барселона.

Средняя стоимость тура на двоих на материковые курорты Испании в сентябре —70-80 000 рублей. Цена на пляжный отдых на островах стартует с 90 000 рублей.