Московский метрополитен аккредитовал 135 гидов для экскурсий по подземке

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экскурсии по станциям метро в Москве начнут проводить 135 аккредитованных специалистов, из них 115 прошли обучение и сдали экзамен, другие 20 сдали его без дополнительной подготовки, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Московский метрополитен аккредитовал 135 гидов за четыре месяца… из 135 аккредитованных специалистов 115 прошли полный курс обучения и сдали экзамен. 20 человек сдали экзамен без прохождения курсов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экскурсоводы, которые хотят получить аккредитацию, должны подтвердить знание истории метро и особенностей его работы.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, которые приводятся на сайте, гиды, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре подземки.