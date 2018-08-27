Московский метрополитен аккредитовал 135 гидов для экскурсий по подземке

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экскурсии по станциям метро в Москве начнут проводить 135 аккредитованных специалистов, из них 115 прошли обучение и сдали экзамен, другие 20 сдали его без дополнительной подготовки, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Московский метрополитен аккредитовал 135 гидов за четыре месяца… из 135 аккредитованных специалистов 115 прошли полный курс обучения и сдали экзамен. 20 человек сдали экзамен без прохождения курсов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экскурсоводы, которые хотят получить аккредитацию, должны подтвердить знание истории метро и особенностей его работы.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, которые приводятся на сайте, гиды, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре подземки.
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