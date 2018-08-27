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Впереди — жаркая осень! Что есть и пить при температуре выше 30 градусов
08:0027.08.2018
(обновлено:08:11 27.08.2018)
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Девушки в бассейне
© Depositphotos / puhhha

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Пока синоптики делают прогнозы о том, какой будет предстоящая осень, туристы продлевают себе лето. Многие выбирают отдых на курортах Крыма и Краснодарского края, где температура воздуха в ближайшее время не опустится ниже 30 градусов.

Как нужно менять свое питание в жару, почему не стоит пить газированную воду и чего стоит опасаться в полуденный зной — в материале РИА Новости.

Шведский стол из морепродуктов
© Depositphotos / robert_g
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Отравления

"Для меня тема питания в жару очень сложная. Я травлюсь чуть ли не в каждом втором путешествии в южные страны, это злой рок какой-то, — рассказывает тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук. — Но как и чем — для меня загадка".

© Depositphotos / avemarioТуристы страдают от симптомов отравления
© Depositphotos / avemario
Туристы страдают от симптомов отравления

"Если температура воздуха выше 30 градусов, очень важно следить за качеством пищи, тщательно мыть овощи и фрукты, зелень, желательно кипяченой водой, — объясняет врач-инфекционист, доктор медицинских наук Андрей Девяткин. — На юге и в развивающихся странах ни в коем случае не пить воду из-под крана".

Эксперт предупреждает: есть лучше только свежеприготовленную пищу, обязательно обращая внимание на срок годности продуктов, особенно молочных.

Легче легкого

CC0 / Pixabay/cattalin / Блюдо с лососем
CC0 / Pixabay/cattalin /
Блюдо с лососем

"В жаркое время рацион питания должен меняться — и не только во избежание отравления, — говорит врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Давид Матевосов. — Организм тратит много сил на поддержание требуемых 36,6 градуса в условиях повышенной внешней температуры, а тяжелая пища заставляет его перенаправлять ресурсы".

По словам эксперта, лучше избегать жирной пищи, алкоголя, отдавая предпочтение рыбе, нежирному мясу, овощам и фруктам. По возможности исключить специи и соль: это дополнительная нагрузка.

Девушка завтракает в номере отеля
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Подобными рекомендациями пользуется певица и путешественница Дарья Головацкая, живущая на Гоа. "Я ем часто, но понемногу. На перекусы выбираю легкую пищу: фруктовые пюре, йогурты, каши, свежие овощные или фруктовые салаты, — делится она опытом. — И всем советую завтракать, даже если утро летом начинается в полдень, а также избегать жареного, в крайнем случае заменять подсолнечное масло на кокосовое или оливковое".

Изменение времени

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Туристы отдыхают на пляже Таиланда

Специалисты отмечают, что привычка жителей жарких стран переносить обед на позднее время более чем оправданна. "В жару есть хочется меньше и заставлять себя не стоит, — продолжает Давид Матевосов. — Обед перенесите на 18-19 часов, когда температура снижается".

Девушки с коктейлями на пляже
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Однако надо быть внимательным и следить за количеством потребляемых калорий — часто путешественники, возвращаясь из отпуска, жалуются на набранный вес, хотя физическая нагрузка была выше обычной. Причина, по словам экспертов, как раз в усиливающемся в жару неконтролируемом вечернем аппетите.

Вода всему голова

© Depositphotos / skat_36Турист пьет воду
© Depositphotos / skat_36
Турист пьет воду

В последнее время много говорят, что в день необходимо выпивать минимум два литра воды, причем чай и кофе не в счет. Эксперты не разделяют напитки на те, что "засчитываются", и те, что нет, но дают рекомендации по их выбору.

"Из организма испаряется жидкость, конечно, ее надо восполнять и пить минимум полтора литра, можно и больше, вреда не будет,  — рассказывает Андрей Девяткин. — В это количество входит все, что льется: соки, морсы, компоты".

CC0 / Pixabay/rawpixel / Прохладительные напитки
CC0 / Pixabay/rawpixel /
Прохладительные напитки
Сбор урожая овощей в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Также эксперт советует отказаться от воды с газом. Она приводит к вздутию живота и создает иллюзию насыщения жидкостью: после одного глотка вы вроде уже напились, но это, скорее всего, не так. Пейте воду с лимоном или, например, кизилом. Это восстановит кислотно-щелочной баланс, меняющийся от повышенного потоотделения. Тот же эффект дают и кисломолочные напитки — тан, айран.

"Нельзя пить сильно охлажденные жидкости, это часто оборачивается тонзиллитом, фарингитом и даже ангиной, — продолжает Девяткин. — Комнатная температура или чуть ниже — оптимальна".

В пользу не просто теплых, а горячих напитков высказываются многие туристы, особенно побывавшие в странах Средней Азии. Вслед за местными жителями в жару они пьют чай.

Такая разная жидкость

CC0 / Pixabay/ponce_photography / Арбуз
CC0 / Pixabay/ponce_photography /
Арбуз

Некоторые путешественники советуют пить немного подсоленную воду. Здесь мнения экспертов разделились. Кто-то говорит, что это вредно и грозит отеками, другие не видят проблемы, но все-таки рекомендуют минеральную воду.

Мороженое на фоне Пьяцца Навона в Риме
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"Вода, обогащенная калием, магнием, натрием позволяет в короткие сроки компенсировать их потерю, — поясняет Альфред  Богданов, заведующий отделением клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. — Но содержащиеся в воде микроэлементы быстро расходуются и иссякают. Пополнить запас можно овощами и фруктами. Минералы в этом случае усваиваются медленнее, их хватает на большее время". 

Как отмечает эксперт, по вопросам питания в жаркое время нет масштабных исследований, но эмпирические данные показывают, что норму потребления фруктов и овощей — 400 граммов в день — при температуре воздуха выше 30 градусов следует увеличить в полтора–два раза.

А на десерт?

© РИА Новости / Александр КовалевПерейти в фотобанкСладости в одном из отелей на Мальдивах
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Сладости в одном из отелей на Мальдивах

"Сладкое нужно максимально ограничить или исключить вовсе, в том числе газировку, — подчеркивает Альфред  Богданов. — При высоком содержании глюкозы в крови ее необходимо разбавлять жидкостью. Этот же механизм заставляет больных диабетом все время испытывать жажду. Альтернатива сладостям — фрукты".

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