Впереди — жаркая осень! Что есть и пить при температуре выше 30 градусов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Пока синоптики делают прогнозы о том, какой будет предстоящая осень, туристы продлевают себе лето. Многие выбирают отдых на курортах Крыма и Краснодарского края, где температура воздуха в ближайшее время не опустится ниже 30 градусов.

Как нужно менять свое питание в жару, почему не стоит пить газированную воду и чего стоит опасаться в полуденный зной — в материале РИА Новости.

Отравления

"Для меня тема питания в жару очень сложная. Я травлюсь чуть ли не в каждом втором путешествии в южные страны, это злой рок какой-то, — рассказывает тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук. — Но как и чем — для меня загадка".

"Если температура воздуха выше 30 градусов, очень важно следить за качеством пищи, тщательно мыть овощи и фрукты, зелень, желательно кипяченой водой, — объясняет врач-инфекционист, доктор медицинских наук Андрей Девяткин. — На юге и в развивающихся странах ни в коем случае не пить воду из-под крана".

Эксперт предупреждает: есть лучше только свежеприготовленную пищу, обязательно обращая внимание на срок годности продуктов, особенно молочных.

Легче легкого

CC0 / Pixabay/cattalin / Блюдо с лососем CC0 / Pixabay/cattalin / Блюдо с лососем

"В жаркое время рацион питания должен меняться — и не только во избежание отравления, — говорит врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Давид Матевосов. — Организм тратит много сил на поддержание требуемых 36,6 градуса в условиях повышенной внешней температуры, а тяжелая пища заставляет его перенаправлять ресурсы".

По словам эксперта, лучше избегать жирной пищи, алкоголя, отдавая предпочтение рыбе, нежирному мясу, овощам и фруктам. По возможности исключить специи и соль: это дополнительная нагрузка.

Подобными рекомендациями пользуется певица и путешественница Дарья Головацкая, живущая на Гоа. "Я ем часто, но понемногу. На перекусы выбираю легкую пищу: фруктовые пюре, йогурты, каши, свежие овощные или фруктовые салаты, — делится она опытом. — И всем советую завтракать, даже если утро летом начинается в полдень, а также избегать жареного, в крайнем случае заменять подсолнечное масло на кокосовое или оливковое".

Изменение времени

Специалисты отмечают, что привычка жителей жарких стран переносить обед на позднее время более чем оправданна. "В жару есть хочется меньше и заставлять себя не стоит, — продолжает Давид Матевосов. — Обед перенесите на 18-19 часов, когда температура снижается".

Однако надо быть внимательным и следить за количеством потребляемых калорий — часто путешественники, возвращаясь из отпуска, жалуются на набранный вес, хотя физическая нагрузка была выше обычной. Причина, по словам экспертов, как раз в усиливающемся в жару неконтролируемом вечернем аппетите.

Вода всему голова

В последнее время много говорят, что в день необходимо выпивать минимум два литра воды, причем чай и кофе не в счет. Эксперты не разделяют напитки на те, что "засчитываются", и те, что нет, но дают рекомендации по их выбору.

"Из организма испаряется жидкость, конечно, ее надо восполнять и пить минимум полтора литра, можно и больше, вреда не будет, — рассказывает Андрей Девяткин. — В это количество входит все, что льется: соки, морсы, компоты".

CC0 / Pixabay/rawpixel / Прохладительные напитки CC0 / Pixabay/rawpixel / Прохладительные напитки

Также эксперт советует отказаться от воды с газом. Она приводит к вздутию живота и создает иллюзию насыщения жидкостью: после одного глотка вы вроде уже напились, но это, скорее всего, не так. Пейте воду с лимоном или, например, кизилом. Это восстановит кислотно-щелочной баланс, меняющийся от повышенного потоотделения. Тот же эффект дают и кисломолочные напитки — тан, айран.

"Нельзя пить сильно охлажденные жидкости, это часто оборачивается тонзиллитом, фарингитом и даже ангиной, — продолжает Девяткин. — Комнатная температура или чуть ниже — оптимальна".

В пользу не просто теплых, а горячих напитков высказываются многие туристы, особенно побывавшие в странах Средней Азии. Вслед за местными жителями в жару они пьют чай.

Такая разная жидкость

Некоторые путешественники советуют пить немного подсоленную воду. Здесь мнения экспертов разделились. Кто-то говорит, что это вредно и грозит отеками, другие не видят проблемы, но все-таки рекомендуют минеральную воду.

"Вода, обогащенная калием, магнием, натрием позволяет в короткие сроки компенсировать их потерю, — поясняет Альфред Богданов, заведующий отделением клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. — Но содержащиеся в воде микроэлементы быстро расходуются и иссякают. Пополнить запас можно овощами и фруктами. Минералы в этом случае усваиваются медленнее, их хватает на большее время".

Как отмечает эксперт, по вопросам питания в жаркое время нет масштабных исследований, но эмпирические данные показывают, что норму потребления фруктов и овощей — 400 граммов в день — при температуре воздуха выше 30 градусов следует увеличить в полтора–два раза.

А на десерт?

"Сладкое нужно максимально ограничить или исключить вовсе, в том числе газировку, — подчеркивает Альфред Богданов. — При высоком содержании глюкозы в крови ее необходимо разбавлять жидкостью. Этот же механизм заставляет больных диабетом все время испытывать жажду. Альтернатива сладостям — фрукты".