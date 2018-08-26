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Эрмитаж попал в рейтинг лучших мест для любителей кошек
18:3626.08.2018
(обновлено:19:20 26.08.2018)
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Эрмитажный кот-оракул Ахилл, работающий в Эрмитаже в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Дом-музей Эрнеста Хемингуэя в США, небольшой японский остров, хостел в Турции, — оказывается, между ними есть нечто общее. Все эти места обязательно понравятся любителям кошек, сообщает Bustle.

Охранники Эрмитажа

© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкКот возле нового дома в подвале Эрмитажа
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Кот возле нового дома в подвале Эрмитажа

Государственный Эрмитаж является, по версии издания, одним из мест, которое любителям кошек стоит посетить обязательно.

"Кошки бродят по Эрмитажу в России с тех пор, как их привезли для борьбы с мышами и грызунами. Сейчас они очень избалованы сотрудниками музея", — пишет Bustle.

​Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Вторая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.

Сейчас в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЭрмитажный кот-оракул Ахилл (справа), "работающий" в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, "сел на диету" в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 в России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Эрмитажный кот-оракул Ахилл (справа), "работающий" в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, "сел на диету" в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 в России

В мае проводится традиционный для Санкт-Петербурга праздник "День эрмитажного кота". Эрмитажный кот Ахилл был оракулом футбольного Кубка конфедераций 2017 года и предсказывал результаты матчей чемпионата мира 2018 года.

Мейн-куны Хемингуэя

Практически не уступает Эрмитажу по числу котов Дом-музей Эрнеста Хемингуэя во Флориде (США). В нем обитают более 50 кошек, которые произошли от знаменитого мейн-куна Хемингуэя по кличке Сноуболл.

Многие животные были названы в честь известных людей, некоторые — в честь мифологических героев.

Российские любители мейн-кунов рассказывают, что там есть и Одри Хепберн, и Софи Лорен, а также Чарли Чаплин с необычной внешностью и очаровательный Геркулес.

Музей киногероев

В Фелинологическом историческом музее в Огайо (США) собраны коллекции статуэток кошек, книги о них, художественные работы.

​Есть квадратный кошачий дом, спроектированный американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в 1954 году. Иногда по музею бродят и живые кошки.

Кошка породы мейн-кун.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Роскошные отели привлекают гостей с помощью котов-символов

В Сан-Франциско (США) расположен музей, посвященный отношениям людей и кошек, есть выставка про этих животных, снимавшихся в фильмах.

В голландском Амстердаме находится "кошачий кабинет": Kattenkabinet.

Это тоже преимущественно музей с коллекцией кошачьего искусства, например, плакатами, картинами и даже мебелью. И, конечно, кошки бродят вокруг.

В Малайзии в городе Кучинг, чтобы войти в Музей кошек, нужно пройти сквозь огромную кошачью морду.

Внутри — произведения искусства и артефакты, посвященные кошкам. Там есть даже тысячелетняя мумия египетского кота. А само название Кучинг переводится как "кошачий город".

В литовском Музее кошек в Шяуляе собраны около 10 000 "кошачьих" экспонатов со всего мира: скульптуры, фотографии, витражи и тысячи стихотворений.

В Токио (Япония) находится тематический парк Hello Kitty (парк развлечений Sanrio Puroland): мюзиклы, аттракционы, дом Hello Kitty и вечеринки.

Хозяева древнеримских развалин

Но самым кошачьим местом в Японии можно считать остров Тасиро (префектура Мияги). Там кошек больше, чем людей.

В свое время местные жители выращивали шелкопрядов и привозили кошек, чтобы контролировать популяцию мышей. Островитяне верят, что кошки приносят счастье и удачу. На острове представлена "кошачья" архитектура, в том числе и домики для отдыха.

На площади Торре Арджентина в Риме кошки свободно бегают по развалинам, живут в них, играют.


Рассказывают, что они нашли убежище в древнеримских руинах еще в 1929 году. Сейчас там живет более 300 животных, и постоянно требуются волонтеры, чтобы кормить их.

Приют на воде

The Catboat — единственный заповедник, который буквально плавает. Приют для бездомных и брошенных кошек был основан в 1966 году. Благодаря своему уникальному расположению в плавучем доме на живописном Амстердамском канале стал всемирно известной туристической достопримечательностью.

Кошки напрокат

В Турции в Стамбуле есть кошачий хостел. Это типичный турецкий — и это хостел, но с сюрпризом: кошки повсюду.

Кошка породы сфинкс в ванной комнате
© Depositphotos / shuterdima
Услуга "кот на час" прославила японский отель

В одном японском отеле в Хаконэ кошек сдают напрокат. После того как постоялец гостиницы написал восторженный отзыв в своем твиттере, отель прославился. В итоге мало кому известный мини-отель столкнулся с зашкаливающим спросом со стороны туристов — как японских, так и иностранных.

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