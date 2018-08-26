Эрмитаж попал в рейтинг лучших мест для любителей кошек

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Дом-музей Эрнеста Хемингуэя в США, небольшой японский остров, хостел в Турции, — оказывается, между ними есть нечто общее. Все эти места обязательно понравятся любителям кошек, сообщает Bustle.

Охранники Эрмитажа

Государственный Эрмитаж является, по версии издания, одним из мест, которое любителям кошек стоит посетить обязательно.

"Кошки бродят по Эрмитажу в России с тех пор, как их привезли для борьбы с мышами и грызунами. Сейчас они очень избалованы сотрудниками музея", — пишет Bustle.

The Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, has so many cats on its grounds that it employs a "Press Secretary to the Cats." pic.twitter.com/W7FeVxAT8d — Occultae Veritatis Podcast — OVPOD (@OccultaeV) 21 июля 2018 г.

​Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Вторая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.

Сейчас в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.

В мае проводится традиционный для Санкт-Петербурга праздник "День эрмитажного кота". Эрмитажный кот Ахилл был оракулом футбольного Кубка конфедераций 2017 года и предсказывал результаты матчей чемпионата мира 2018 года.

Мейн-куны Хемингуэя

Практически не уступает Эрмитажу по числу котов Дом-музей Эрнеста Хемингуэя во Флориде (США). В нем обитают более 50 кошек, которые произошли от знаменитого мейн-куна Хемингуэя по кличке Сноуболл.

Многие животные были названы в честь известных людей, некоторые — в честь мифологических героев.

Hercules is one of the 57 cats that currently lives at the Ernest Hemingway Home and Museum in #keywest. These cats are descendants of the original polydactyl cat that lived with the Hemingway family. Look at all those toes! (ad) #onlyinthekeys #familytravel #floridakeys pic.twitter.com/BtyuAWhoEy — See Mom Click® (@SeeMomClick) 12 августа 2018 г.

Российские любители мейн-кунов рассказывают, что там есть и Одри Хепберн, и Софи Лорен, а также Чарли Чаплин с необычной внешностью и очаровательный Геркулес.

Музей киногероев

В Фелинологическом историческом музее в Огайо (США) собраны коллекции статуэток кошек, книги о них, художественные работы.

​Есть квадратный кошачий дом, спроектированный американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в 1954 году. Иногда по музею бродят и живые кошки.

В Сан-Франциско (США) расположен музей, посвященный отношениям людей и кошек, есть выставка про этих животных, снимавшихся в фильмах.

В голландском Амстердаме находится "кошачий кабинет": Kattenkabinet.

Это тоже преимущественно музей с коллекцией кошачьего искусства, например, плакатами, картинами и даже мебелью. И, конечно, кошки бродят вокруг.

В Малайзии в городе Кучинг, чтобы войти в Музей кошек, нужно пройти сквозь огромную кошачью морду.

Публикация от Shee Andriana (@sheeandriana) 17 Авг 2018 в 9:21 PDT

Внутри — произведения искусства и артефакты, посвященные кошкам. Там есть даже тысячелетняя мумия египетского кота. А само название Кучинг переводится как "кошачий город".

В литовском Музее кошек в Шяуляе собраны около 10 000 "кошачьих" экспонатов со всего мира: скульптуры, фотографии, витражи и тысячи стихотворений.

Публикация от Alexander Leonkin (@a_leonkin) 20 Янв 2016 в 9:49 PST

В Токио (Япония) находится тематический парк Hello Kitty (парк развлечений Sanrio Puroland): мюзиклы, аттракционы, дом Hello Kitty и вечеринки.

Хозяева древнеримских развалин

Но самым кошачьим местом в Японии можно считать остров Тасиро (префектура Мияги). Там кошек больше, чем людей.

Публикация от Island Archives (@islandarchives) 8 Авг 2017 в 2:19 PDT

В свое время местные жители выращивали шелкопрядов и привозили кошек, чтобы контролировать популяцию мышей. Островитяне верят, что кошки приносят счастье и удачу. На острове представлена "кошачья" архитектура, в том числе и домики для отдыха.

На площади Торре Арджентина в Риме кошки свободно бегают по развалинам, живут в них, играют.



Рассказывают, что они нашли убежище в древнеримских руинах еще в 1929 году. Сейчас там живет более 300 животных, и постоянно требуются волонтеры, чтобы кормить их.

Приют на воде

Публикация от De Poezenboot (@depoezenboot.amsterdam) 10 Мар 2018 в 12:29 PST

The Catboat — единственный заповедник, который буквально плавает. Приют для бездомных и брошенных кошек был основан в 1966 году. Благодаря своему уникальному расположению в плавучем доме на живописном Амстердамском канале стал всемирно известной туристической достопримечательностью.

Кошки напрокат

В Турции в Стамбуле есть кошачий хостел. Это типичный турецкий — и это хостел, но с сюрпризом: кошки повсюду.

В одном японском отеле в Хаконэ кошек сдают напрокат. После того как постоялец гостиницы написал восторженный отзыв в своем твиттере, отель прославился. В итоге мало кому известный мини-отель столкнулся с зашкаливающим спросом со стороны туристов — как японских, так и иностранных.