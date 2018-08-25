МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В этом году День знаний совпадает с выходным — субботой, некоторые российские школьники проведут начало осени на пляжах. По данным экспертов, самыми популярными направлениями стали Симферополь, Сочи, Тиват и Прага.
Сервис путешествий Туту.ру провел исследование, в какие города и страны в начале осени полетят родители с детьми-школьниками. Были проанализированы купленные авиабилеты с вылетом из российских городов в конце августа и прилетом обратно после 3 сентября. Во всех учтенных заказах присутствовали дети от 7 до 16 лет.
В российскую десятку попали в основном курортные города. Первые три места списка занимают Симферополь, Сочи и Анапа. Также в рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Среди зарубежных направлений в первой тройке оказались Черногория, Болгария и Испания. Интересно, что в десятку самых популярных попали сразу два города Греции (Афины и Салоники) и Испании (Барселона и Аликанте).
В других сервисах выводы подтверждают. "Если проанализировать долю авиабилетов для пассажиров школьного возраста в общем объеме продаж, то в сентябре по сравнению с летними месяцами она снижается в два раза, — говорит PR-директор сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов, — При этом интересно, что в структуре перевозок по направлениям не происходит существенных изменений. Как летом, так и в сентябре в рейтинг популярных городов входят морские курорты и экскурсионные города".
В пятерку самых популярных направлений для отдыха с детьми школьного возраста в сентябре, по данным этого сервиса, попали Москва, Сочи, Симферополь, Прага и Барселона.
Эксперты поясняют, что родители довольно активно продолжают путешествовать с детьми, несмотря на начало учебного года. Отчасти это может объясняться их стремлением снизить расходы на поездку. Например, средняя стоимость купленных детям школьного возраста авиабилетов туда-обратно по зарубежным направлениям с вылетом в летние месяцы составляет 24380 рублей. В бархатный сезон, в сентябре, этот показатель снижается на 13%, до 21240 рублей.
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