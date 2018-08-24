В Приморье сфотографировали, как олени грызут кость

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уникальные кадры удалось получить заповеднику "Земля леопарда". Несколько пятнистых оленей перед фотоловушкой по очереди попробовали на зуб одну и ту же кость, сообщает пресс-служба природной территории.

Фотографии были получены в северной части национального парка "Земля леопарда". В течение нескольких недель три самца и одна самка пятнистого оленя появлялись перед камерой, обгладывая длинную трубчатую кость.

Фотоловушки не зафиксировали историю происхождения останков. Вероятно, что это был съеденный хищниками сородич копытных.

"Основное объяснение – потребность копытных в минеральных веществах, которые необходимы для нормального обмена веществ, пищеварения, роста и формирования рогов и скелета, – поясняет Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда". — Животные пытаются извлечь минералы из любых доступных источников – как искусственных, так и естественных".