В Крыму спасли туристку, унесенную в море

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым спасли женщину, которую унесло в море почти на километр, сообщает пресс-служба ведомства.

В службу спасения поступило сообщение о том, что при патрулировании акватории Черного моря в районе Коктебельской бухты была обнаружена женщина.

Во время купания туристку унесло в море на 800 метров от берега. В результате действий спасателей жительница Перми была поднята на борт специализированного плавсредства и доставлена на берег. В медицинской помощи она не нуждалась.

ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает гостям и жителям полуострова о правилах безопасности на воде. Так, купаться следует только в специально оборудованных местах, нельзя входить в воду в нетрезвом виде, подплывать близко к идущим судам, опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте.

Особое внимание, напоминают спасатели, нужно уделять детям: не оставлять их без присмотра и не разрешать самостоятельно использовать надувные плавательные средства.