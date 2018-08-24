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Это нужно видеть: лучшие места мира по версии Time
(обновлено: 16:17 24.08.2018)
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Журнал Time включил московский парк "Зарядье" в список лучших мест мира. Какие еще достопримечательности привлекли внимание составителей — в фотоленте Ria.ru.

Парящий мост парка Зарядье в Москве
Библиотека Тяньцзинь Бинхай в Китае
Золотой мост во Вьетнаме
Храм Митры в Лондоне
Лувр Абу-Даби
Дом Висенс в Барселоне
Центр всемирной культуры имени короля Абдулазиза в Саудовской Аравии
Зал Эльбской филармонии, Гамбург
Международный Центр наскальной живописи Lascaux
Тематический развлекательный парк Пандора: мир Аватара во Флориде
Музей современного искусства Зейтса в Кейптауне
Линейный парк Seoullo 7017 в Южной Корее
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Зарядье" — первый крупный общественный парк в Москве за 50 лет. Его территорию разделили на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Главные достопримечательности парка — "парящий" над рекой мост, современный концертный зал и ледяная пещера.Парящий мост парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"Зарядье" — первый крупный общественный парк в Москве за 50 лет. Его территорию разделили на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Главные достопримечательности парка — "парящий" над рекой мост, современный концертный зал и ледяная пещера.
© AFP 2018 / Fred DufourФутуристическая пятиэтажная библиотека в китайском городе Тяньцзинь — самая большая в мире. На площади почти в 34 тысячи квадратных километров хранится 1,2 миллиона книг.Библиотека Тяньцзинь Бинхай в Китае
© AFP 2018 / Fred Dufour
Футуристическая пятиэтажная библиотека в китайском городе Тяньцзинь — самая большая в мире. На площади почти в 34 тысячи квадратных километров хранится 1,2 миллиона книг.
© AFP 2018 / Linh Pham"Золотой мост" во Вьетнаме расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря. Конструкцию словно поддерживает гигантское каменное существо. По замыслу создателей, мост должен напоминать золотую шелковую ленту.Золотой мост во Вьетнаме
© AFP 2018 / Linh Pham
"Золотой мост" во Вьетнаме расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря. Конструкцию словно поддерживает гигантское каменное существо. По замыслу создателей, мост должен напоминать золотую шелковую ленту.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasХрам Митры в Лондоне создан в эпоху Римской империи и дает представление о том, какой была жизнь горожан во времена, когда самой Великобритании еще не существовало.Храм Митры в Лондоне
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Храм Митры в Лондоне создан в эпоху Римской империи и дает представление о том, какой была жизнь горожан во времена, когда самой Великобритании еще не существовало.
© AFP 2018 / Karim SahibЗдание Лувра, открытого в Абу-Даби в 2017 году, находится на острове. Водные каналы и ажурный купол создают у посетителей ощущение, что музей находится в море под открытым небом.Лувр Абу-Даби
© AFP 2018 / Karim Sahib
Здание Лувра, открытого в Абу-Даби в 2017 году, находится на острове. Водные каналы и ажурный купол создают у посетителей ощущение, что музей находится в море под открытым небом.
© AFP 2018 / Lluis GeneДом Висенс архитектора Антони Гауди — одна из самых запоминающихся достопримечательностей Барселоны. Построен из необработанного камня и цветных изразцов, расположенных в шахматном порядке.Дом Висенс в Барселоне
© AFP 2018 / Lluis Gene
Дом Висенс архитектора Антони Гауди — одна из самых запоминающихся достопримечательностей Барселоны. Построен из необработанного камня и цветных изразцов, расположенных в шахматном порядке.
CC BY 4.0 / AhmadElq / Центр всемирной культуры имени короля Абдулазиза в Саудовской Аравии знакомит жителей и гостей королевства с современным искусством страны. Внешние здание напоминает камни, которые обычно располагаются над нефтяной скважиной.Центр всемирной культуры имени короля Абдулазиза в Саудовской Аравии
CC BY 4.0 / AhmadElq /
Центр всемирной культуры имени короля Абдулазиза в Саудовской Аравии знакомит жителей и гостей королевства с современным искусством страны. Внешние здание напоминает камни, которые обычно располагаются над нефтяной скважиной.
© AFP 2018 / Christian Charisius / PoolБольшой концертный зал Эльбской филармонии в Гамбурге — главной постмодернистской постройки последних лет — спроектирован по принципу "виноградника на склоне" и оборудован так, чтобы звук в любой точке был оптимальным.Зал Эльбской филармонии, Гамбург
© AFP 2018 / Christian Charisius / Pool
Большой концертный зал Эльбской филармонии в Гамбурге — главной постмодернистской постройки последних лет — спроектирован по принципу "виноградника на склоне" и оборудован так, чтобы звук в любой точке был оптимальным.
© AFP 2018 / Mehdi FedouachМеждународный Центр наскальной живописи Lascaux во Франции рассказывает об истории пещеры Ласко – одного из важнейших памятников позднего палеолита.Международный Центр наскальной живописи Lascaux
© AFP 2018 / Mehdi Fedouach
Международный Центр наскальной живописи Lascaux во Франции рассказывает об истории пещеры Ласко – одного из важнейших памятников позднего палеолита.
CC BY 2.0 / elisfkc / Тематический развлекательный парк "Пандора: мир Аватара" в американском штате Флорида привлекает поклонников фильма Джеймса Кэмерона со всего мира. Большую часть парка занимает долина с водопадами, светящимися растениями и парящими скалами — как в кино.Тематический развлекательный парк Пандора: мир Аватара во Флориде
CC BY 2.0 / elisfkc /
Тематический развлекательный парк "Пандора: мир Аватара" в американском штате Флорида привлекает поклонников фильма Джеймса Кэмерона со всего мира. Большую часть парка занимает долина с водопадами, светящимися растениями и парящими скалами — как в кино.
© Flickr / flowcommВ Кейптауне заброшенный элеватор превратили в один из самых интересных в мире музеев современного искусства. Корпуса превратили в выставочные залы. Часть из них объединили в атриум, напоминающий огромный улей.Музей современного искусства Зейтса в Кейптауне
© Flickr / flowcomm
В Кейптауне заброшенный элеватор превратили в один из самых интересных в мире музеев современного искусства. Корпуса превратили в выставочные залы. Часть из них объединили в атриум, напоминающий огромный улей.
CC BY-SA 3.0 / 분당선M / Парк Seoullo 7017 в Южной Корее был создан на месте старой эстакады. Холодный бетон оживили зелеными насаждениями. Дизайнеры говорят, что пытались создать своеобразный словарь растений, встречающихся в стране.Линейный парк Seoullo 7017 в Южной Корее
CC BY-SA 3.0 / 분당선M /
Парк Seoullo 7017 в Южной Корее был создан на месте старой эстакады. Холодный бетон оживили зелеными насаждениями. Дизайнеры говорят, что пытались создать своеобразный словарь растений, встречающихся в стране.
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