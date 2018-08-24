В Египте пробуют брать с туристов 200 долларов за билет в "Великий музей"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Египте отказались от идеи частичного открытия "Великого Египетского музея", запланированного на первый квартал 2019 года. Новый музей, который в Египте позиционируют как "крупнейший в мире", запустят в 2020 году. Не исключено, что стоимость входного билета будет в разы выше, чем у Пирамид Гизы или храмов Луксора, сообщает АТОР.

В стране придают колоссальное значение открытию нового музейного комплекса на плато Гиза: это объект, инвестиции в который превышают миллиард долларов, должен символизировать новую эру египетского туризма.

Под будущий музей приведут в порядок площадь вокруг Пирамид и даже строят новый аэропорт "Сфинкс": он должен начать свою работу летом 2019 года. В Египте рассчитывают, что этот мультимедийный объект будет крайне интересен туристам из ЮВА, в первую очередь, из Китая и Японии. Договоренности о "музейных" чартерах из КНР в аэропорт "Сфинкс" уже достигнуты.

По последней информации, сегодня в фонды "Великого Египетского музея" уже перенесено более 4300 предметов из пяти тысяч артефактов из гробницы Тутанхамона. Впрочем, самые известные экспонаты из этой коллекции, например, золотая маска фараона, будут переданы в новый музей непосредственно перед его открытием.

По расчетам, "Великий музей" будет принимать до десяти тысяч туристов в день. Ожидается, что уже в первый год работы его посетят три-четыре миллиона человек. По оценке египетских властей, музей будет посещать каждый второй иностранный турист.

Пока что вопрос о стоимости билета в "Великий Египетский музей" остается открытым. Как заявил местным СМИ Тарик Тауфик, главный научный сотрудник музея, стоимость посещения будет названа непосредственно перед открытием в соответствии со средними ценами международных музеев.

Однако в Египте уже начали "тестировать" покупательскую возможность туристов, которые хотят увидеть строительство музея. Цена такой экскурсии выше, чем в Европе. За посещение стройплощадки просят от 200 долларов. Эта сумма — "благотворительный" взнос в проект. В день с гидом по стройке смогут проходить до 50 человек. И, как заявил Тауфик, первые туристы за эту цену уже пошли.