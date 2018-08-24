Каждый второй российский турист готов стать сам себе экскурсоводом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Почти половина россиян, отправляющихся за рубеж, отказываются от организованных экскурсий и осматривают достопримечательности самостоятельно, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий провел опрос, чтобы узнать, как путешественники организуют себе экскурсии в стране, куда они прилетели в отпуск. Своим мнением поделились более трех тысяч человек.

Каждый второй (49% опрошенных) ответил, что он сам себе экскурсовод, то есть в путешествии берет машину напрокат или ездит посмотреть на достопримечательности на общественном транспорте. Треть (33%) путешественников доверяют туроператору и покупают экскурсии у него. Они зачастую стоят дороже, чем у уличных торговцев.

На улице экскурсии покупают 18% опрошенных туристов.