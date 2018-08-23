Туристку из США в Риме обвинили в осквернении могилы за купание в фонтане

РИМ, 23 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Американская туристка, решившая освежиться в боковом фонтане знаменитого Алтаря Отечества в центре Рима, заработала за это не только крупный штраф, но и обвинение в осквернении могилы.
Как сообщил один из римских телеканалов, как только 68-летняя американка опустила ногу в прозрачные воды фонтана, к ней немедленно подошли полицейские и выписали штраф в размере 450 евро, положенный за данное правонарушение. Кроме того, ей предъявили обвинение в "осквернении могил" в соответствии со статьей 408 уголовного кодекса Италии.
Дело в том, что мемориальный комплекс Алтарь Отечества включает в себя Могилу Неизвестного Солдата. Поэтому стражи порядка и решили предъявить туристке обвинение по данной статье, предусматривающей лишение свободы от полугода до трех лет. Решение по этому делу примет суд.
Несколько лет назад римские власти заметно увеличили размер штрафов, предусмотренных за купание в фонтанах. Но это не останавливает любителей освежиться. Всего неделю назад полицейские на рассвете выловили из фонтана Треви купавшуюся там парочку и наложили на туристов штраф в размере 900 евро.
Сейчас римские правоохранители пытаются разыскать двух англоязычных туристов, которые в минувшее воскресенье голышом приняли ванну в фонтане Алтаря Отечества. Их фотографии, сделанные камерами наружного наблюдения, не только розданы всем полицейским, но и направлены в консульские учреждения ряда стран.
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