Турпоток из России в Таиланд превысил 900 тысяч человек

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Согласно опубликованному отчету Министерства туризма и спорта Таиланда, за семь месяцев 2018 года страна приняла 900,7 тысяч граждан России, что на 16,24% выше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщает АТОР.
В финансовом плане туристы из России остаются для Таиланда одними из самых желанных. Расходы на поездку в Таиланд у российских туристов соответствуют 80 тысяч бат на человека (около 166 тысяч рублей). Согласно оценкам Министерства туризма и спорта, за семь месяцев этого года российский сегмент принес стране 72 миллиардов бат (147 миллиардов рублей), что почти на 18% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Таким образом, российские туристы отличаются и массовостью (первое место среди неазиатских стран), и высокой платежеспособностью.
Абсолютным лидером продолжает оставаться Китай: за семь месяцев страна приняла 6,86 миллионов китайских туристов (почти треть всего въездного турпотока), рост по сравнению с предыдущим годом составил 21,4%.
Однако июль этого года стал первым месяцем за долгое время, когда турпоток из КНР не вырос, а снизился на 0,87%. Главным негативным фактором стал отказ китайских туристов от поездок после кораблекрушения у берегов острова Пхукет, в результате которого погибли 47 граждан КНР.
В настоящий момент Таиланд предпринимает меры по восстановлению турпотока из Китая, но эксперты полагают, что выход китайского сегмента на прежние темпы роста произойдет лишь в октябре, когда с момента пхукетской трагедии пройдет три месяца. Кроме того, первая неделя октября в Китае является нерабочей в связи с празднованием дня основания КНР, и многие граждане страны предпочитают проводить октябрьские каникулы в зарубежных поездках.
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