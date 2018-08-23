Эксперты назвали десять самых доступных курортов России в "бархатный сезон"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Первое место рейтинга поделили между собой Пятигорск (Кавказские Минеральные Воды) и село Курортное (Крым), где стоимость аренды жилья в сутки составляет тысячу рублей, сообщает Tvil.ru.

На втором месте расположился поселок Пересыпь (Краснодарский край), где стоимость аренды составляет 1,1 тысячу рублей, далее – поселки Черноморское (Крым), Кучугуры (Краснодарский край) и Дедеркой (Краснодарский край), где стоимость проживания в сутки составляет 1,1 тысячу рублей.

Также в рейтинг вошли поселки Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) с показателем в 1,2 тысячи рублей, а также Сенной (Краснодарский край) и Николаевка (Крым) — 1,3 тысячи рублей.

При этом, дольше всего туристы предпочитают оставаться в Кучугурах и Николаевке – по 14 и 13 дней соответственно, меньше всего – в Абрау-Дюрсо (3 дня).