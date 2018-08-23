Выездной туризм из Китая в Россию в январе-июле вырос на 150%

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Выездной туризм из Китая в Россию в период с января по июль этого года вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip Виктор Цэн.

"Россия в последние несколько лет стала направлением, пользующимся растущим спросом у китайских туристов. Согласно нашим данным, с января по июль этого года выездной туризм из Китая в Россию вырос на 150% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — рассказал он.

По словам представителя турфирмы, Россию во время чемпионата мира по футболу, который прошел в июне-июле, посетили около 40-50 тысяч китайских туристов. "В целом, цифры оказались лучше наших ожиданий", — отметил Цэн.

Он добавил, что эти показатели отражают хорошие отношения между двумя странами, а также усилия российской стороны сделать туризм более "дружественным" для китайских граждан.

"В последнее время Россия хорошо поработала над тем, чтобы сделать свои города более China Friendly. Когда в отелях есть персонал, который владеет китайским языком, это однозначно очень помогает. Обычно языковой барьер вызывает очень большое чувство незащищенности, поэтому, когда у вас есть обслуживающий персонал, владеющий китайским языком, это позволяет китайским туристам чувствовать себя более защищенными", — пояснил Цэн.

Еще одним фактором, способствующим росту китайского туризма в Россию, представитель турфирмы назвал упрощенный визовый режим.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, по итогам 2017 года в Россию прибыло 1,8 миллионов граждан КНР, 1,1 млн из них указали в качестве цели визита "туризм".