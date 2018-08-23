Выездной туризм из Китая в Россию в январе-июле вырос на 150%

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Выездной туризм из Китая в Россию в период с января по июль этого года вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip Виктор Цэн.
"Россия в последние несколько лет стала направлением, пользующимся растущим спросом у китайских туристов. Согласно нашим данным, с января по июль этого года выездной туризм из Китая в Россию вырос на 150% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — рассказал он.
По словам представителя турфирмы, Россию во время чемпионата мира по футболу, который прошел в июне-июле, посетили около 40-50 тысяч китайских туристов. "В целом, цифры оказались лучше наших ожиданий", — отметил Цэн.
Он добавил, что эти показатели отражают хорошие отношения между двумя странами, а также усилия российской стороны сделать туризм более "дружественным" для китайских граждан.
"В последнее время Россия хорошо поработала над тем, чтобы сделать свои города более China Friendly. Когда в отелях есть персонал, который владеет китайским языком, это однозначно очень помогает. Обычно языковой барьер вызывает очень большое чувство незащищенности, поэтому, когда у вас есть обслуживающий персонал, владеющий китайским языком, это позволяет китайским туристам чувствовать себя более защищенными", — пояснил Цэн.
Еще одним фактором, способствующим росту китайского туризма в Россию, представитель турфирмы назвал упрощенный визовый режим.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, по итогам 2017 года в Россию прибыло 1,8 миллионов граждан КНР, 1,1 млн из них указали в качестве цели визита "туризм".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.