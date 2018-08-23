Туристов в египетском Луксоре защитят камеры видеонаблюдения

КАИР, 23 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти провинции Луксор на юге Египта, где расположены одни из главных памятников эпохи древнеегипетских фараонов, защитят иностранных туристов при помощи современных камер видеонаблюдения, заявил губернатор провинции Луксор Мухаммед Бадр.
По его словам, проект установки камер стартовал еще три года назад, но реализовать его в полной мере удалось только сейчас. "Камеры уже позволили нам предотвратить целый ряд преступлений", — добавил губернатор Луксора. Бадр пояснил, что наблюдение за ситуацией в провинции ведется 24 часа семь дней в неделю. Камеры также способны записывать "картинку" и могут помочь в расследовании преступлений.
Город Луксор, являющийся столицей одноименной провинции на юге Египта, расположен почти в 700 километрах от Каира. В эпоху фараонов город был столицей государства. Сегодня в Луксоре и его окрестностях сконцентрированы десятки знаменитых древнеегипетских памятников — гробниц и храмов, которые мечтают посетить миллионы туристов со всего света. Власти провинции прилагают огромные усилия, чтобы обеспечить безопасность приезжающих иностранцев.
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