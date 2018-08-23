Тридцать три кита: на Камчатке нашли редких морских животных

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Камчатке прошел учет морских животных, исследователи обнаружили китов, малых полосатиков, косаток, белокрылых морских свиней, а также редких северных финвалов, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Исследования прошли в Авачинском и Кроноцком заливах. Самыми многочисленными оказались горбатые киты и каланы — и те, и другие занесены в Красную книгу России.
Во время трехдневных исследований были встречены 93 представителя 10 видов морских млекопитающих. В том числе 33 горбатых кита.
Эти огромные черные животные, которых за их особенность поведения называют морскими акробатами, выпрыгивали перед наблюдателями из воды.
Также учёные пересчитали серых китов, малых полосатиков, косаток, обыкновенных и белокрылых морских свиней. В Кроноцком заливе удалось встретить сразу шесть северных финвалов. Это животные, занесенные в список Международного союза охраны природы, Красную книгу России и Камчатского края. Длина их тела составляет от 18 до 22 метров. По размерам финвалы уступают лишь синим китам — крупнейшим в мире (23–27 метров).
Также в Авачинском и Кроноцком заливах ученым встретились каланы (22 особи), девять морских котиков и три ларги.
Сивучи уже приступили к сезонной миграции. Одной из остановок морских львов перед их путешествием к местам осеннего и зимнего обитания стала бухта Каменистая.
Сотрудники службы охраны заповедных территорий во время патрулирования насчитали в воде и на суше порядка 100 сивучей. Звери ловили лососей у побережья и отдыхали на пляже.
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