Тридцать три кита: на Камчатке нашли редких морских животных

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Камчатке прошел учет морских животных, исследователи обнаружили китов, малых полосатиков, косаток, белокрылых морских свиней, а также редких северных финвалов, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Исследования прошли в Авачинском и Кроноцком заливах. Самыми многочисленными оказались горбатые киты и каланы — и те, и другие занесены в Красную книгу России.

Во время трехдневных исследований были встречены 93 представителя 10 видов морских млекопитающих. В том числе 33 горбатых кита.

Эти огромные черные животные, которых за их особенность поведения называют морскими акробатами, выпрыгивали перед наблюдателями из воды.

Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru) 5 Авг 2018 в 11:36 PDT

Также учёные пересчитали серых китов, малых полосатиков, косаток, обыкновенных и белокрылых морских свиней. В Кроноцком заливе удалось встретить сразу шесть северных финвалов. Это животные, занесенные в список Международного союза охраны природы, Красную книгу России и Камчатского края. Длина их тела составляет от 18 до 22 метров. По размерам финвалы уступают лишь синим китам — крупнейшим в мире (23–27 метров).

Также в Авачинском и Кроноцком заливах ученым встретились каланы (22 особи), девять морских котиков и три ларги.

Сивучи уже приступили к сезонной миграции. Одной из остановок морских львов перед их путешествием к местам осеннего и зимнего обитания стала бухта Каменистая.

Сотрудники службы охраны заповедных территорий во время патрулирования насчитали в воде и на суше порядка 100 сивучей. Звери ловили лососей у побережья и отдыхали на пляже.