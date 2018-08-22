Россияне чаще всего отказываются от туров из-за болезней и травм

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В первом полугодии более 70% случаев, когда путешественники обращались за возмещением по программам страхования от невыезда, были связаны с заболеваниями и травмами, сообщает АТОР со ссылкой на компанию, которая специализируется на страховании туристов.

В частности, в 36% случаев туристы отменяли поездки из-за необходимости амбулаторного лечения по показаниям врача. В 4% — из-за заболеваний особо опасными инфекциями (включая "детские" — краснуху, корь, ветрянку). Из-за различных травм пришлось отменить 6% туров.

Четверть туристов, отказавшихся от путешествий, были вынуждены сделать это из-за экстренной госпитализации.

Отказ или задержка в выдачи визы стали причиной отмены 23% поездок. На смерть застрахованных пришлось около 1% случаев, и 2% – иные причины, в том числе призыв в армию или необходимость присутствия в стране из-за следственных или судебных действий.