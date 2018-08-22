В России предложили развивать систему "все включено"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Широкое использование предложений "все включено" в российских отелях способствовало бы созданию условий для качественного и недорогого отдыха для россиян и зарубежных гостей в России, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, который неоднократно заявлял о необходимости внедрения системы "все включено" в РФ.

В середине августа в турецких СМИ появилась информация о намерении властей Турции пересмотреть необходимость системы all inclusive для курортов страны. Местные издания объясняли это тем, что она обеспечивает турецким отелям рост турпотока, но не доходов от туризма. Газета "Коммерсант" со ссылкой на статистические данные и мнение местных чиновников и отраслевых союзов сообщила, что Турция стремится увеличить вклад туризма в ВВП и сделать это за счет привлечения высокодоходных туристов, при том, что самые "бюджетные" отдыхающие — россияне в настоящий момент являются самыми массовыми туристами на турецких курортах.

На вопрос, не является ли опыт Турции свидетельством неэффективности системы "все включено" для национальной туротрасли и ее бесперспективности в части наращивания доходов туротрасли и ее доли в ВВП страны, глава Ростуризма отметил, что в упомянутой статье есть целый ряд противоречивых моментов.

"Сообщается, что российские граждане – основные пользователи системы all inclusive в Турции в 2017 году составили порядка 15% от общего числа иностранных туристов в этой стране. Доля Германии, которая находится на втором месте по объему въездного турпотока в Турецкую Республику, в полтора раза меньше. По утверждению автора со ссылкой на статистические данные, россиянин в Турции тратит в среднем на 28% меньше, чем туристы из других стран. При этом простая арифметика показывает, что российские граждане, которые в подавляющем своем большинстве выбрали турецкие курорты как раз благодаря системе "все включено", приносят туристской отрасли Турции на 8% больше дохода, чем туристы из Германии. Налицо выгода от масштаба", — прокомментировал Сафонов.

Глава ведомства уверен, что таким образом, приведенные в статье данные только в очередной раз подтверждают перспективность развития системы "все включено" в России.

"Спрос российских граждан на недорогой и качественный отдых поможет удовлетворить широкое внедрение предложений all inclusive на российских курортах, а экономическая эффективность этого решения будет обеспечена, благодаря увеличению числа отдыхающих", — сказал собеседник агентства.

Глава Ростуризма также отметил, что удорожание отдыха на турецких курортах приведет к отказу россиян от отдыха в Турции и переориентации на другие страны.

"Автор статьи исходит из правильности установки на создание условий для увеличения расходов российских туристов в Турции и даже желательности такого сценария. Однако его практическая реализация может привести к удорожанию отдыха россиян на турецких курортах, снижению его доступности и, соответственно, к изменению географии российского выездного туризма", — отметил глава ведомства.

"В России государственная политика в сфере туризма заключается в том, чтобы создавать условия для качественного и недорогого отдыха для россиян и зарубежных гостей на территории нашей страны в соответствии с их актуальными потребностями. Широкое использование системы all inclusive отвечает решению этой задаче", — уверен Сафонов.