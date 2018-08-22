В московский суд поступило более 100 исков к "Натали турс"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более ста исков к юрлицу туроператора "Натали турс", в конце июня объявившего о приостановке своей деятельности, поступило в Таганский суд Москвы, следует из данных на сайте суда.
Согласно данным, пострадавшие подали иски о защите прав потребителей как самостоятельно, так и совместно с общественной организаций "Клуб защиты прав туриста" и Роспотребнадзором по Москве. Почти все иски были оставлены судом без движения, несколько из них суд вернул заявителям. Еще по более чем 30 искам суду только предстоит вынести решение, они находятся в статусе "зарегистрировано".
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в ведомство обратились более 850 пострадавших клиентов туроператора "Натали турс".
Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
Позже на сайте "Натали турс" появилась информация о том, что компания приостановила свою операционную деятельность. Затем заявление было удалено с сайта, вместо него появилась уже известная информация о приостановке продаж.
Туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. Сам Воробьев, который также является и президентом туроператора, в среду подтвердил, что они по-прежнему являются бенефициарами. В 2000-е годы "Натали Турс" был одним из крупнейших российских туристических операторов, его основным направлением являлась Испания.
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