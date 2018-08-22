МИД России предупредил о сбоях в работе транспорта в Малайзии и Испании

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных сбоях в работе транспорта в Малайзии и Испании, а также демонстрациях и шествиях в Молдавии и Швеции.

"Малайзия – 27-31 августа с 09:30 по 10:30 ежедневно в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня независимости – закрытие воздушного пространства над международным аэропортом Куала-Лумпур (KUL). Возможны отмены и задержки рейсов", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.

Также в ведомстве предупредили о забастовках технического персонала аэропортов Мадрида (MAD) и Сантандера (SDR) с 22 августа по 4 сентября с 05:00 по 14:00 ежедневно. В результате этого возможны задержки рейсов.

По данным МИД 25 августа в центре Стокгольма состоится шествие крайне правых активистов и встречная демонстрация ультралевых сил. "Весьма вероятны столкновения манифестантов с полицией и между собой", — сообщают в ведомстве. А 26 августа демонстрация оппозиционных сил пройдет в Кишиневе перед зданием парламента, что приведет к перекрытию дорог и изменению в маршрутах движения общественного транспорта.