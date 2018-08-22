МИД России предупредил о сбоях в работе транспорта в Малайзии и Испании

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных сбоях в работе транспорта в Малайзии и Испании, а также демонстрациях и шествиях в Молдавии и Швеции.
"Малайзия – 27-31 августа с 09:30 по 10:30 ежедневно в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня независимости – закрытие воздушного пространства над международным аэропортом Куала-Лумпур (KUL). Возможны отмены и задержки рейсов", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.
Также в ведомстве предупредили о забастовках технического персонала аэропортов Мадрида (MAD) и Сантандера (SDR) с 22 августа по 4 сентября с 05:00 по 14:00 ежедневно. В результате этого возможны задержки рейсов.
По данным МИД 25 августа в центре Стокгольма состоится шествие крайне правых активистов и встречная демонстрация ультралевых сил. "Весьма вероятны столкновения манифестантов с полицией и между собой", — сообщают в ведомстве. А 26 августа демонстрация оппозиционных сил пройдет в Кишиневе перед зданием парламента, что приведет к перекрытию дорог и изменению в маршрутах движения общественного транспорта.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.