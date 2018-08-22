Эдгард Запашный: "Могу отдыхать в любой стране, но часто выбираю Россию"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Цынская. Дрессировщик с мировым именем, представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости, почему предпочитает путешествия по России отдыху в любой другой стране мира, а также о русской школе серфинга на Бали и о том, как он спас в Японии своего ассистента, тонущего в океане.

© Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе в Ялте © Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе в Ялте

— В последнее время чаще, чем где-либо, я бываю в Сочи и Ялте. Вот и прямо сейчас еду с детьми из аэропорта Адлера, чтобы неделю пробыть вместе с дочками, отдохнуть. Конечно, я имею возможность путешествовать по всему миру, бывать во многих странах. Но я вижу, как развивается Россия, и мне хочется поддерживать ее развитие.

Поэтому, выбирая страну для отдыха, в большинстве случаев отдаю предпочтение России.

Убежден, что и сейчас мы отлично проведем время в Сочи. Еще мне всегда хочется возвращаться в Санкт-Петербург, очень люблю этот город.

© Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе в Крыму. Парк львов Тайган © Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе в Крыму. Парк львов Тайган

— Я приверженец русской кухни. В России сейчас огромный выбор ресторанов национальной кухни, очень многогранных в плане меню и вполне доступных — во всяком случае, точно доступнее, чем рестораны за границей.

И, кстати, в Европе в ночное время поесть практически невозможно, очень мало круглосуточных ресторанов. А в России с этим проблем, на мой взгляд, нет. Я много езжу по стране с гастролями и могу ответственно заявить: в любом городе России вопрос с питанием в принципе решен, причем еда качественная и доступная, мне очень нравится.

CC0 / nikitozawr / Шашлык CC0 / nikitozawr / Шашлык

Если говорить о моих личных предпочтениях, кроме русской кухни еще люблю харчо и шашлык, я вообще мясоед.

— Два года назад впервые попал на Бали. Отдых очень понравился и запомнился прежде всего тем, что появилась возможность освоить новый для меня вид спорта — серфинг.

© Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе. Бали, серфинг © Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе. Бали, серфинг

На Бали прекрасная русская школа серфинга. Обучение на русском языке, тренеры русские, организаторы и владельцы — наши ребята. Один из ведущих тренеров постоянно занимался со мной: учил кататься на доске, объяснял все тонкости прилива и отлива. Я четыре дня с пляжа практически не уходил.

Это одно из самых ярких впечатлений, новый для меня и отчасти даже экстремальный опыт, я получил колоссальное удовольствие.

Да и климат там отличный, плюс я был там в очень удачное время.

© Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе. Бали, серфинг © Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе. Бали, серфинг

— А в Японии, где мы были на гастролях и образовалось несколько дней перерыва для отдыха, со мной случилась по-настоящему экстремальная история. Мы отличной компанией пошли купаться в океан, и метров за тридцать от берега мой ассистент начал тонуть. Он боролся с волнами, с самим собой, стало понятно, что силы уже покидают его.

Тащить человека из воды — довольно опасное занятие, тем более когда он тонет и тянет тебя за собой.

Адреналина я тогда хапнул, но спас его.

© Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе в Шри-Ланке © Фото из личного архива Эдгарда Запашного Эдгард Запашный на отдыхе в Шри-Ланке

— Никогда не был на отдыхе в Турции и Египте, хотя знаю, что многие россияне любят проводить отпуск в этих странах, что это очень популярное направление для наших туристов. Зато я был в Таиланде, на Пхукете. Мне там понравилось все: и качество обслуживания, и отель, и еда, и океан, и доступные цены. Я рекомендовал бы именно Пхукет — говорят, в Паттайе грязновато.