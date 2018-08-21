В выходные перед 1 сентября авиабилеты в Москву подорожали

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Минимальные цены перелета из Сочи в Москву в последние выходные лета, 25 и 26 августа, почти в три раза превышают стоимость билетов на другие даты, сообщает TourDom.ru.

Согласно данным одного из поисковиков авиабилетов в России, за место в эконом-классе на рейсе в российскую столицу в эту субботу надо заплатить 12 288 рублей, тогда как 5 сентября из Сочи можно улететь за 4 775 рублей.

Аналогичная ситуация складывается и с вылетами из Антальи – цены на рейсах из Турции в Москву варьируются от 11 до 62 тысяч рублей.

По оценкам наблюдателей, повышение тарифов обусловлено сезонным ажиотажем – большое количество семей со школьниками сейчас отдыхают на популярных курортах в России и за рубежом, вернуться домой им нужно до начала учебного года. Поэтому предстоящие выходные станут пиковыми по загрузке обратных рейсов.

На вылетах с 27 августа и далее до конца месяца стоимость билетов — ниже. По данным систем бронирования, средний чек на перелётах из Антальи в Москву к началу сентября сократится до 17 265 рублей, а из Сочи – до 9 293 рублей. В самые последние дни лета сервисы предлагают билеты по доступным тарифам: за 4 380 рублей на рейсах Сочи – Москва, за 9 188 рублей — из Турции.