В выходные перед 1 сентября авиабилеты в Москву подорожали

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Минимальные цены перелета из Сочи в Москву в последние выходные лета, 25 и 26 августа, почти в три раза превышают стоимость билетов на другие даты, сообщает TourDom.ru.
Согласно данным одного из поисковиков авиабилетов в России, за место в эконом-классе на рейсе в российскую столицу в эту субботу надо заплатить 12 288 рублей, тогда как 5 сентября из Сочи можно улететь за 4 775 рублей.
Аналогичная ситуация складывается и с вылетами из Антальи – цены на рейсах из Турции в Москву варьируются от 11 до 62 тысяч рублей.
По оценкам наблюдателей, повышение тарифов обусловлено сезонным ажиотажем – большое количество семей со школьниками сейчас отдыхают на популярных курортах в России и за рубежом, вернуться домой им нужно до начала учебного года. Поэтому предстоящие выходные станут пиковыми по загрузке обратных рейсов.
На вылетах с 27 августа и далее до конца месяца стоимость билетов — ниже. По данным систем бронирования, средний чек на перелётах из Антальи в Москву к началу сентября сократится до 17 265 рублей, а из Сочи – до 9 293 рублей. В самые последние дни лета сервисы предлагают билеты по доступным тарифам: за 4 380 рублей на рейсах Сочи – Москва, за 9 188 рублей — из Турции.
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