По системе tax free в России купили часы за 4,2 миллиона рублей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово и Домодедовская таможня подвели предварительные итоги работы системы tax free в сезон отпусков.

Самой дорогой покупкой, с которой иностранные граждане вернули себе НДС этим летом, стали мужские часы стоимостью 4,2 миллиона рублей.

Часы возглавили рейтинг наиболее часто оформляемых товаров в офисах tax free. За ними следуют ювелирные украшения, одежда, парфюмерия, а также икра осетровых рыб.

Всего с начала высокого сезона более 2200 иностранных пассажиров обратились к сотрудникам Домодедовской таможни, чтобы вернуть часть средств, потраченных на покупки в России. Средняя стоимость приобретений на один платежный документ составляет свыше 80 тысяч рублей.

В пятерку самых распространенных направлений вывоза товаров, оформленных по системе tax free, вошли ОАЭ, Израиль, Германия, Швейцария и Великобритания.