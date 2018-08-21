В Милане иммигрант притворялся работником автозаправки и крал деньги

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. 38-летний выходец из Туниса делал вид, что работает на бензоколонке, а затем убегал с наличными деньгами клиентов, которые оставались без бензина и с пустым кошельком, сообщает "Италия по-русски".

38-летний мужчина ежедневно надевал костюм сотрудника автозаправки с логотипом компании на груди, чтобы не вызывать подозрений. Автомобилисты прибывали на заправочную станцию самообслуживания, но постоянно находили автоматическую кассу неработающей. Тогда тунисец подходил к ним и объяснял, что работает здесь, пока кассу не починят.

Автомобилисты, таким образом, платили мошеннику наличные деньги, которые тунисец отправлялся "разменивать" или искать сдачу, или передавать их на кассу через коллегу. Он удалялся, предварительно прося водителей переставить автомобиль к самому дальнему насосу.

В тот момент, когда автомобилисты переезжали, тунисец перелезал через забор и исчезал с деньгами.

После многочисленных сообщений мужчина был задержан полицией и ответит перед судом по обвинениям в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.