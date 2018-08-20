У бельгийского побережья Северного моря построят защитный остров

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Правительство Фландрии собирается построить искусственный остров площадью 40 гектаров в километре от побережья курортного города Кнокке-Хейст, известного также как "бельгийский Сен-Тропе". Остров должен будет защищать берег от волн и поможет сдерживать растущий уровень воды, сообщает "Евро Пульс".

Против этого проекта выступает мэр Кнокке-Хейста. Он уверен, что остров на таком небольшом расстоянии от пляжа отпугнет туристов. Во-первых, здесь любят кататься на волнах серфингисты, которые точно уйдут, когда волн не станет. Во-вторых, по плану правительства, между материком и островом должен остаться судоходный канал, так что корабли буду проходить в 300 метрах от пляжа.

Правительство Фландрии уже включило строительство острова в план по изменению прибрежной территории на 2020-2026 годы. Но мэр Кнокке-Хейста собирается организовать кампанию против острова.