Новый терминал "Аэроэкспресс" в Домодедово появится в 2019 году

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Строительство нового терминала общей площадью более шести тысяч квадратных метров и пропускной способностью в полторы тысячи пассажиров в час планируется завершить до начала летнего сезона 2019 года, сообщается на официальном сайте компании.

Проект предусматривает строительство двух дополнительных путей и двух платформ, объединенных единым навесом, а также четырехэтажного здания терминала "Аэроэкспресс", который будет соединен с аэропортом подземным переходом.

"Уже построены четыре пути (раньше их было два) и две платформы (до этого была одна). В будущем это позволит организовать прием и отправку поездов "Аэроэкспресс" и пригородных поездов с наиболее удобным графиком", – отметил исполняющий обязанности генерального директора "Аэроэкспресс" Михаил Ковальский.

Также Михаил заявил, что проведение работ никак не мешает движению и рейсы осуществляются в соответствии со штатным расписанием.

Терминал строится в рамках реализации совместного проекта компании "Аэроэкспресс", Московского аэропорта Домодедово и ОАО "РЖД" по развитию транспортного сообщения на участке "Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово".