Названы самые бюджетные авиаперелеты сентября из Москвы за рубеж

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первую десятку популярных направлений на бархатный сезон возглавляет Барселона, столица Каталонии не только стала лидером рейтинга, но и показала рост объема бронирований на 12% по сравнению с 2017 годом, сообщает Skyscanner

На второй и третьей строчке расположились Тиват и Ларнака. Интерес российских путешественников к отдыху на этих курортах Черногории и Кипра вырос на треть. Четвертое место занимает Анталья. Традиционно высокий интерес россиян к отдыху в Турции ощутимо возрос благодаря ослабеванию турецкой лиры. Объём бронирований в Анталью увеличился на 22%.

Замыкает первую пятерку израильский Тель-Авив, спрос на который по сравнению с прошлым годом немного снизился.

Другими популярными направлениями стали Лиссабон (с собственными пляжами и курортом Кашкайш в непосредственной близости), Бангкок (как ключевой аэропорт для отдыха на пляжах Паттайи), Крит, Бургас и Аликанте. Рост спроса из них демонстрируют лишь Лиссабон (+20%) и Бангкок (+4%).

В общем рейтинге направлений абсолютное лидерство сохраняет за собой Россия: на внутренние перелеты приходится 48% осенних бронирований россиян. Большинство путешественников в бархатный сезон выбирают отдых в Сочи и в Крыму.

Среди интересных непляжных трендов этой осени можно выделить Карловы Вары, объем бронирований авиабилетов в которые по сравнению с прошлым годом увеличился в шесть раз. В три-четыре раза вырос спрос на авиабилеты в Гюмри, Пизу и Жирону.

Самыми бюджетными вариантами авиаперелета из Москвы за рубеж в сентябре будут болгарский Бургас (прямой рейс в обе стороны обойдется примерно в 7 000 рублей), Пальма-де-Мальорка (стыковочный рейс можно забронировать по цене от 9 900 рублей) и Ларнака (прямой рейс – от 10 700 рублей).