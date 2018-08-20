Названы самые бюджетные авиаперелеты сентября из Москвы за рубеж

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первую десятку популярных направлений на бархатный сезон возглавляет Барселона, столица Каталонии не только стала лидером рейтинга, но и показала рост объема бронирований на 12% по сравнению с 2017 годом, сообщает Skyscanner
На второй и третьей строчке расположились Тиват и Ларнака. Интерес российских путешественников к отдыху на этих курортах Черногории и Кипра вырос на треть. Четвертое место занимает Анталья. Традиционно высокий интерес россиян к отдыху в Турции ощутимо возрос благодаря ослабеванию турецкой лиры. Объём бронирований в Анталью увеличился на 22%.
Замыкает первую пятерку израильский Тель-Авив, спрос на который по сравнению с прошлым годом немного снизился.
Другими популярными направлениями стали Лиссабон (с собственными пляжами и курортом Кашкайш в непосредственной близости), Бангкок (как ключевой аэропорт для отдыха на пляжах Паттайи), Крит, Бургас и Аликанте. Рост спроса из них демонстрируют лишь Лиссабон (+20%) и Бангкок (+4%).
В общем рейтинге направлений абсолютное лидерство сохраняет за собой Россия: на внутренние перелеты приходится 48% осенних бронирований россиян. Большинство путешественников в бархатный сезон выбирают отдых в Сочи и в Крыму.
Среди интересных непляжных трендов этой осени можно выделить Карловы Вары, объем бронирований авиабилетов в которые по сравнению с прошлым годом увеличился в шесть раз. В три-четыре раза вырос спрос на авиабилеты в Гюмри, Пизу и Жирону.
Самыми бюджетными вариантами авиаперелета из Москвы за рубеж в сентябре будут болгарский Бургас (прямой рейс в обе стороны обойдется примерно в 7 000 рублей), Пальма-де-Мальорка (стыковочный рейс можно забронировать по цене от 9 900 рублей) и Ларнака (прямой рейс – от 10 700 рублей).
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.