Турецкие власти ждут туристов, которые не будут "сидеть в отелях"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В турецкой прессе вновь поднимается тема необходимости отказа отелей от системы All Inclusive и диверсификации турпродукта. Но, как заявляют эксперты, туристам вряд ли стоит опасаться отмены "все включено", сообщает АТОР.
Как заявил недавно назначенный министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой, количественный рост иностранного потока Турции "больше не интересен". Главная цель – рост доходов от туризма. Сейчас вклад туристического сектора в ВВП страны составляет 4%, и стоит задача удвоить этот показатель.
Достичь этого, как считает Эрсой, можно за счет более высокодоходных туристов, которые не будут "сидеть в отелях", а будут путешествовать по стране, есть местную кухню и посещать музеи, или приедут на лечение. "Мы не должны увлекаться массовым туризмом. Если мы прежде ставили цель к 2023 году привлечь 50 миллионов туристов, то теперь стоит задача получит 50 миллиардов долларов дохода", — заявил Эрсой.
В то же время, министр ничего не говорил о необходимости изменения существующих форматов обслуживания туристов на пляжных курортах. Так, выступая перед отельерами Антальи, Эрсой лишь отметил, что Турция "обновит свой брендинг", и специально сообщил, что отказа от уже существующих туристических брендов не будет.
Турция, согласно новой стратегии, нацелена на туристов, которые тратят за визит не менее 1000 долларов. Россиянам до этого порога далеко: в 2017 году в среднем наши соотечественники потратил в Турции по 458 долларов (средний иностранный турист расходует там по 630 долларов). Одной из причин "прижимистости" россиян в Турции некоторые турецкие СМИ и отельеры еще в прошлом году называли систему "все включено".
Про "вредность" этого формата для туррынка Турции в местных СМИ снова заговорили летом этого года – правда, уже в свете возвращения в страну бюджетных туристов из Германии и Великобритании. Турецкие отельеры жалуются, что при высокой загрузке их доходы далеки от заработков пятилетней давности.
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